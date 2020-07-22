В Татарстане врачи получают результаты теста на COVID-19 сразу после анализа

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Минздрав Татарстана смог автоматизировать процесс лабораторных исследований на наличие новой коронавирусной инфекции. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

В больницах развернули удаленные рабочие места (УРМ) и установили системы «Алиса» в профильных лабораториях.

«Всего было развернуто 171 УРМ и установлена лабораторная система «Алиса» в десяти лабораториях, определенных приказом Минздрава для проведения исследований на COVID-19», — передает ТАСС сообщение ведомства.

За пример взяли схему работы централизованной лаборатории городской клинической больницы №7 в Казани, где 2 года работают на базе лабораторной информационной системы «Алиса». Система исключает потерю пробирки на этапах ее маршрутизации, а врач может ознакомиться со статусом пробы сразу после анализа. Также была создана единая республиканская база всех исследований на новую коронавирусную инфекцию.



Ранее в Минздраве Татарстана рассказали, как пройдет вакцинация от COVID-19 в республике.

