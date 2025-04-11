В Казани задержан наркокурьер с крупной партией синтетических наркотиков

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Сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков Управления МВД по Казани задержали 24-летнего местного жителя по подозрению в распространении наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Казани.

При виде полицейских молодой человек попытался избавиться от свертка, сбросив его на территорию одного из домовладений в Приволжском районе. Сверток был изъят и направлен на экспертизу, которая установила, что в нем находился синтетический наркотик эфедрон весом более 59 граммов.

В ходе обыска по месту жительства задержанного было обнаружено и изъято еще 552 грамма синтетического наркотика эфедрон, а также большое количество изоленты, весы и «зип-пакеты», предназначенные для расфасовки запрещенных веществ.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Во время допроса задержанный признал свою вину и рассказал, что подработку наркокурьером нашел в одном из мессенджеров.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.5 ст.228.1 УК РФ. Фигурант заключен под стражу.

Ранее сотрудники ДПС задержали 44-летнего жителя Сочи, подозреваемого в перевозке крупной партии наркотиков. Запрещенные вещества были спрятаны внутри боксерской груши, находившейся в его автомобиле.

Рената Валеева