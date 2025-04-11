На трассе М-12 «Восток» выявили более 330 водителей со скрытыми номерами

Фото: Динар Фатыхов

С начала 2025 года «Автодор» провел более 50 рейдов по выявлению скрытых номеров на трассе М-12 «Восток». В результате было выявлено свыше 330 правонарушителей, сообщили в пресс-службе.

Как отмечают в ГАИ, 113 водителей попытались скрыть свои номера, и только у порядка 50 человек номера были грязными или нечитаемыми из-за погодных условий. Инспекторы также выявляли нарушения правил перевозки детей, тонировки, вождение в нетрезвом виде и другие правонарушения.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Наибольшее количество нарушителей зафиксировано в Нижегородской и Владимирской областях. В Нижегородской области остановили 91 нарушителя административного законодательства, из них 30 водителей намеренно скрыли или видоизменили свои номера и 9 номеров оказались нечитаемыми. Во Владимирской области зафиксировали 95 нарушителей, 11 с грязными номерами и 27 с умышленно скрытыми.

В 2024 году в Татарстане 134 водителя были привлечены к ответственности за сокрытие или видоизменение номерных знаков на автомобилях.



Рената Валеева