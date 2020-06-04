Дипломат Олег Озеров: «Арабы очень любили Карима Хакимова, потому что он излагал мысли, как араб»

Преемник «красного паши» по работе в Саудовской Аравии — о татарском Лоуренсе Аравийском и «мусульманском коммунисте»

На этой неделе посол по особым поручениям МИД РФ Олег Озеров выпустил книгу «Карим Хакимов: летопись жизни (о судьбах ислама и коммунизма в России)». Она выпущена к 130-летию выдающегося советского дипломата, установившего связи СССР с мусульманским Востоком. Автор издания в интервью «Реальному времени» поведал, как по крупицам собирал информацию о Хакимове, обращаясь в архивы ФСБ и встречаясь с родственниками «красного паши» в Башкирии. Также он сообщил о переносе юбилейных торжеств в честь «красного паши» и съемках фильма о нем. Наш собеседник рассказал, как проснулся такой интерес к советскому дипломату со стороны российских исследователей и зарубежных политиков, и поделился планами презентовать свою книгу в Казани.

«Настало время для работы над настоящим художественным фильмом о Хакимове»

— Олег Борисович, расскажите для начала, как возникла идея взяться за подготовку этой книги?

— Я не могу точно сказать, какой это именно был день и год, скорее всего, в 2014 году, когда я написал о нем статью «Гибель Красного паши». Но знакомство с темой началось гораздо раньше, когда я только готовился поехать послом в Саудовскую Аравию в 2009 году и, изучая историю этой страны, обратил внимание на тот в общем-то известный факт, что Советская Россия первой признала Саудовскую Аравию. Соответственно, стало интересно, как это произошло и кто за этим стоял. Конечно, затем сказались семь лет работы в качестве посла России в Саудовской Аравии и одновременно на посту представителя нашей страны в Организации исламского сотрудничества (ОИС), когда я понял, что Карима Хакимова там знают, чтут и уважают.

Конечно, и до этого я был наслышан о Хакимове. Мы, дипломаты, знаем о деятельности тех, кто стоял у истоков отечественной дипломатии. Во-первых, этому учат в МГИМО, во-вторых, практическая работа в зарубежных представительствах обязывает читать и знать историю собственной страны, в том числе ее внешнеполитическую деятельность. А ее, историю, делали люди. Но, безусловно, те детали, что я выяснил, работая над книгой, мне тогда не были известны.

Поэтому могу сказать, что жизнью и особенно биографией Карима Хакимова интересуюсь достаточно давно, и это очень насыщенная жизнь удивительного, волевого, несомненно, весьма талантливого человека.

Фото bashinform.ru

Мы, дипломаты, знаем о деятельности тех, кто стоял у истоков отечественной дипломатии. Во-первых, этому учат в МГИМО, во-вторых, практическая работа в зарубежных представительствах обязывает читать и знать историю собственной страны, в том числе ее внешнеполитическую деятельность

— Кто помогал готовить книгу?

— За время работы над изданием я обращался в государственные архивы, приходилось работать с регионами, там, где трудился или воевал Хакимов, в общем, там, где он сам бывал. Уфа, Оренбург, Томск — это не полный перечень городов, с которыми велась активная переписка и оттуда я получил очень нужные архивные сведения. Естественно, мне очень помогли сотрудники Башкирского национального архива и директор музея Карима Хакимова на его родине в Дюсяново, за что я им очень благодарен.

Конечно, были обращения в Москве, в разного рода инстанции, ведомства, например, архив ФСБ. Многое удалось получить для того, чтобы биография Хакимова была практически в полном объеме отражена в моем труде.

— Встречались ли с родственниками дипломата?

— Конечно! Я неоднократно беседовал с Заремой Хасановной Гиндуллиной, внучатой племянницей Карима Хакимова: она снабдила меня весьма ценными источниками и книгами, воспоминаниями, фотографиями, которые мне очень помогли. Встречался я и с Ольгой Халиковной Хакимовой, племянницей героя книги и дочерью младшего брата Карима Абдрауфовича. Она поведала мне много интересных деталей о жизни ее отца и дяди. Помог мне и Шамиль Римзилевич Валеев (публицист, руководитель аппарата Общественной палаты Башкортостана, — прим. ред.), снабдивший меня архивом личных писем Карима Хакимова.

— В Башкирии также идет подготовка к фильму о Кариме Хакимове. Обращались ли авторы проекта (например, продюсер Камиль Бузыкаев) к вам?

— Действительно, в Башкирии активно продолжаются работы, посвященные юбилейным торжествам Хакимова (130-летие), и я вхожу в состав оргкомитета. Но ситуация с пандемией скорректировала наши планы с переносом ряда мероприятий на более поздний срок.

Что касается фильма, то я встречался с представителями творческой группы и очень надеюсь, что я им чем-то помог, что-то хорошее посоветовал, и они примут это во внимание, учтут при доработке сценария.

Фото bashinform.ru

Насколько я знаю, подготовительная работа уже началась. Но более подробно об этом можно рассказать чуть позже

На недавней видеоконференции, которую организовало наше представительство в ОИС во главе с Рамазаном Абдулатиповым, продюсеры рассказали, как сейчас идет работа и когда можно ожидать фильм. Насколько мне известно, это будет четырехсерийная лента. Надеемся, это будет добротная картина начинающих кинематографистов.

С моей точки зрения, с учетом того, что документальных фильмов о Кариме Хакимове снято уже немало, настало время для работы над полным метром, настоящим художественным фильмом. Все для этого есть — архивные данные, выпущенная в свет моя книга. И насколько я знаю, подготовительная работа уже началась. Но более подробно об этом можно рассказать чуть позже.

— Скажите, почему интерес к советскому дипломату «проснулся» буквально в последние десятилетия?

— Ну почему же в последние десятилетия?! Интерес к фигуре Хакимова впервые появился после его реабилитации в конце пятидесятых годов прошлого века, когда вышла в свет первая небольшая книга о его судьбе, написанная его зятем (мужем сестры). Второй всплеск интереса произошел в начале 1990-х, когда были восстановлены дипломатические отношения России и Саудовской Аравии. Неоднократно проводились конференции памяти Хакимова, есть десятки публикаций как в научных журналах, так в СМИ. Причем это происходило не только в Москве, но и регионах — Уфе, Казани, Оренбурге. Действует музей Карима Хакимова в его родной деревне в Башкирии, его именем названы улицы, установлены памятники, мемориальные доски в тех городах, где он жил и трудился.

Поэтому интерес к «Красному паше», как его еще называли, в нашей стране большой, хотя должной оценки его фигура до сих пор не получила.

Ну и всему свое время. Дипломатия — тонкая вещь. Многое открывается не сразу, а годы или десятки лет спустя. Очевидно, настало время выхода книги, посвященной Хакимову.

Фото maukbmo.ru

Действует музей Карима Хакимова в его родной деревне в Башкирии, его именем названы улицы, установлены памятники, мемориальные доски в тех городах, где он жил и трудился

«Глубокое знание ислама и Корана помогает Рамазану Абдулатипову находить общий язык с представителями исламского мира»

— Как Кариму Хакимову — проводнику политики советского государства, которое, не особо скрывая, боролось с религией, — удавалось найти точки понимания с исламскими лидерами?

— Сейчас, когда уже прошло более ста лет с октября 1917-го, иногда складывается впечатление, что новое государство с самого начала боролось с религией. И если это верно в отношении Русской православной церкви, которую тогда рассматривали как одну из опор самодержавия, то отношение к исламу было в течение многих лет иным. Этот аспект я и затрагиваю в своей книге, рассказывая о нелегкой судьбе «мусульманского коммуниста», как он сам себя называл, Карима Хакимова.

А в начале 1920-х молодое Советское государство нуждалось в международном признании. И в 1926 году мы первыми в мире признали Саудовскую Аравию — важную с точки зрения геополитики страну. Советской России, по убеждению наркома иностранных дел Георгия Васильевича Чичерина, была необходима поддержка арабо-мусульманского мира. А к тому времени из-за колониальной политики западных стран независимых стран в мусульманских регионах почти не было. Необходимо было с ними установить дружеские, партнерские отношения для дальнейшей политического, экономического, культурного взаимодействия. И эта задача легла на плечи Карима Хакимова. И он с ней прекрасно справился.

Почему так произошло? По моему личному убеждению, во многом потому, что это был талантливый, трудолюбивый и в хорошем смысле слова упрямый человек. Он умел располагать к себе окружение. Обладал огромной харизмой. И был, считаю, искренним человеком. Поэтому он снискал уважение не только у короля Абдельазиза, но и у его окружения. Хакимов умел находить общий язык как с сильными мира сего, так и с простым людом. Арабы его очень любили еще за то, что «красный паша» или Керим-бей, как они его называли, излагал мысли, как настоящий араб. Он инстинктивно понимал, как и что говорить. Этому, возможно, можно научиться, но у Хакимова это было заложено природой.

Он много сделал для мусульман. В первые годы советской власти отечественным мусульманам открывался хадж после перерыва, вызванного Первой мировой и Гражданской войнами! Казалось бы, как такое возможно — советское время и паломничество татар или башкир или других народов России в Мекку и Медину?! Оказалось, что тогда можно было «пробить» и такое!

Сто лет назад Советской России нужны были контакты с зарубежными странами, их поддержка и экономическое сотрудничество. Впрочем, как и сейчас.

К.А. Хакимов сопровождает будущего короля Аравии Фейсала ибн Абдель Азиза ас-Сауда. Москва, 1932 г. Фото wikipedia.org

— А сам «красный паша» исполнял мусульманские обряды (пятикратный намаз, пост в Рамазан, хадж и т. д.)?

— В 1925 году Карим Хакимов совершает умру (малое паломничество, — прим. ред.). Этот факт не остается без внимания со стороны короля, но я не думаю, что советский дипломат совершил умру в каких-то конъюктурных целях. Считаю, это было сделано честно, как говорится, по зову души. В 1926 году он совершил хадж вместе с будущим королем Абдельазизом. Утверждения некоторых исследователей, что он никогда не совершал хадж, неверны.

Тут надо сказать, что Карим Хакимов со времени своего обучения в медресе и еще раньше, когда он был в детстве поводырем кария — чтеца Корана, хорошо знал молитвы, что очень ему помогло в общении с исламским миром. Сегодня глубокое знание ислама и Корана помогает нынешнему постоянному представителю при ОИС Рамазану Гаджимурадовичу Абдулатипову искать и находить общий язык с представителями исламского мира в Джидде.

— О трагической смерти «красного паши» известно многим. Почему советское руководство не ценило такие кадры?

— Следует понимать, что в то время в советском руководстве шла острая борьба за власть между троцкистами и сторонниками Сталина. Об этом уйма исторической литературы. Очень много зависело от следователей и их уровня профессионализма. Увы, с этим у многих сотрудников органов было не все ладно, и они порой руководствовались «классовым чутьем», а кто-то пытался выслужиться. Это был сложнейший и многослойный клубок проблем, огненный вихрь, в который попал и Карим Хакимов. Позднее, как вы знаете, Никита Сергеевич Хрущев подвел все эти трагические события под «культ личности Сталина», но все было намного сложнее. Но это — другая тема и я в ней нее не хотел бы углубляться.

«Я обязательно приеду в Казань для презентации книги о Кариме Хакимове»

— Хорошо. Как вы думаете, насколько корректны сравнения Карима Хакимова с Лоуренсом Аравийским? Ведь последний, как известно, вносил «весомый вклад» в разрушение единства исламского мира.

— Если Лоуренс Аравийский и Джон Филби работали над тем, чтобы власти Саудовской Аравии остались в орбите Запада, то Хакимов и советская дипмиссия трудились ради того, чтобы Советская Россия обрела в лице арабов верных друзей и союзников. Поэтому ваше утверждение, можно сказать, вполне корректное. Однако тоже все неоднозначно.

Фото wikipedia.org

Запад, декларируя поддержку этим настроениям, в том числе устами Лоуренса Аравийского, на практике делал ставку на раскол и разъединение арабов

В отличие от Лоуренса Аравийского, Карим Хакимов — или как его еще называли «аравийский визирь Кремля» — стремился и создавал искренние отношения. Они базировались на стремлении руководства молодой советской страны поддержать антиколониальные устремления арабов, их желание создать большое суверенное государство. Запад же, декларируя поддержку этим настроениям, в том числе устами Лоуренса Аравийского, на практике делал ставку на раскол и разъединение арабов. Конечно, и у СССР, и у англичан были свои задачи и цели, для того они и были посланы властями на Аравийский полуостров. Англичане руководствовались старым принципом «разделяй и властвуй», стремясь прежде всего поставить под контроль нефтеносные районы. Каждая страна вырабатывала свою тактику и стремилась ее реализовать.

Опять же, про Лоуренса Аравийского снята неплохая с точки зрения кинематографии картина с популярными актерами. Вот если и про Хакимова будет поставлен яркий художественный фильм, то тогда тоже можно говорить о корректном сравнении.

— Идут споры вокруг национальности «красного паши». Изначально считалось, что он татарин. Однако ряд башкирских исследователей, ссылаясь на различные документы, утверждают, что он башкир. Какого происхождения был Хакимов?

— Дипломатия не делится на национальности, давайте об этом скажем сразу. Карим Хакимов был советским гражданином и служил своему Отечеству, приложил много сил для продвижения ее интересов на мировом уровне.

Хакимов родом из Башкортостана. Но разве важна национальность?! Считаю, что это не очень корректно, когда начинают относить героя к той или иной группе народов, делить на «наших» и «ваших». Он был интернационалистом и всей душой был предан делу строительства великого многонационального государства. Кстати говоря, в исламе тоже нет деления по национальному признаку. Все мусульмане — члены уммы. Это в то время сближало ислам и коммунизм.

Фото maukbmo.ru

Он был интернационалистом и всей душой был предан делу строительства великого многонационального государства

— Казалось бы, за последние годы двусторонние визиты лидеров двух стран — России и Саудовской Аравии — должны были укрепить их взаимоотношения. Почему зимой мы наблюдали некое охлаждение отношений, заметно повлиявшее на мировые цены на нефть?

— Взаимоотношения между странами очень часто зависят от многих причин. Как вы верно заметили, связи России и Саудовской Аравии в последние годы были ознаменованы уплотнением ткани наших контактов, визитами лидеров, что существенно расширяет перспективы развития связей между нашими странами. Во время этих встреч сторонами заключаются контракты, и они договариваются о совместных шагах на будущее. Все это прописывается и закрепляется подписями глав государств. То есть шаги в будущее делаются. Дело Карима Хакимова продолжается.

Что касается ряда вышеназванных моментов, то идет нормальный диалог, как в двустороннем формате, так и в рамках механизмов ОПЕК плюс. Это обычная мировая практика — рассмотрение одного вопроса, в данном случае, цены на нефть, с разных точек зрения и с позиции разных стран. У саудовцев своя точка зрения, у нас — своя. В России работают дипломатические миссии Саудовской Аравии, а у них — наши. По обозначенным вопросам идут межгосударственные консультации и обсуждения, и они так или иначе решаются.

— Вы планируете презентацию вашей книги в Казани?

— Данная работа адресована не только научной или академической аудитории. Поэтому я бы с большим удовольствием при первой же возможности провел презентацию своей книги в столице Татарстана, а также встретился и поговорил с известными политиками и руководством республики, духовенством, студенческим сообществом, в том числе с представителями национальных общин.

Поэтому как только ситуация с пандемией разрешится, то обязательно прилечу в красавицу Казань для презентации своей книги.

— Тогда ждем в гости!