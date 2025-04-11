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В Казани ограничат движение и парковку из-за пасхального крестного хода

12:46, 11.04.2025
В Казани ограничат движение и парковку из-за пасхального крестного хода
Фото: Мария Зверева

В связи с проведением пасхального крестного хода в Казани будет ограничено движение и парковка автомобилей на улице Челюскина.

  • Ограничения будут действовать с 23.50 19 апреля до 00.10 20 апреля на участке улицы Челюскина от Тар Урама до улицы Побежимова.
Мария Зверева / realnoevremya.ru

Крестный ход возглавят православные верующие из прихода Храма святого праведного Иоанна Кронштадтского, расположенного по адресу: ул. Челюскина, д. 31а. В пасхальную ночь они совершат обход церкви.

О том, как встретили Пасху в прошлом году, — в материале.

Рената Валеева

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