В Казани ограничат движение и парковку из-за пасхального крестного хода

Фото: Мария Зверева

В связи с проведением пасхального крестного хода в Казани будет ограничено движение и парковка автомобилей на улице Челюскина.

Ограничения будут действовать с 23.50 19 апреля до 00.10 20 апреля на участке улицы Челюскина от Тар Урама до улицы Побежимова.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Крестный ход возглавят православные верующие из прихода Храма святого праведного Иоанна Кронштадтского, расположенного по адресу: ул. Челюскина, д. 31а. В пасхальную ночь они совершат обход церкви.

О том, как встретили Пасху в прошлом году, — в материале.



Рената Валеева