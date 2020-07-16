В КХЛ выявлен первый подтвержденный случай коронавируса

Генеральный менеджер омского хоккейного клуба «Авангард» Алексей Волков через официальный сайт клуба сообщил о первом случае заражения коронавирусом в Континентальной хоккейной лиге.



— У нападающего «Авангарда» Сергея Шумакова выявлена коронавирусная инфекция. В тренировочном процессе он участия не принимал. На данный момент игрок изолирован от команды и находится на постоянной связи с медицинской службой клуба. Самочувствие хоккеиста хорошее. Сама команда продолжает работать на «Арене Балашиха» и жить в изоляции в отеле около стадиона.

Также функционер сообщил о недостаточно удовлетворительных показателях у ряда других хоккеистов:



— Кроме того, в ходе углубленного медицинского обследования у нескольких молодых игроков выявлены ограничения на физическую нагрузку. Хоккеисты прошли дополнительное обследование, часть из них уже приступила к работе в общей группе, остальные присоединятся к команде в ближайшее время.

Напомним, «Авангард» вышел из отпуска накануне и приступил к подготовке к новому сезону КХЛ. Утром команда прошла медосмотр в Балишихе и приступила к занятиям. Форвард Сергей Шумаков на занятиях не появился.