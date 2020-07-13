Смерть 23-летнего хоккеиста на тренировке — несчастный случай или результат халатности?

Расхождения в информации из клуба и от инсайдеров появились с самого начала

10 июля прямо во время тренировки «на земле» произошла трагедия — умер 23-летний хоккеист Павел Крутий. Он играл в клубе Высшей хоккейной лиги «Южный Урал» из Орска.

По планам, тренировочный сбор «Южного Урала» должен был стартовать еще 9 июля, однако медицинский осмотр (обязательный перед стартом предсезонной подготовки) орская команда проходила лишь утром 10 июля.

Клубная пресс-служба даже выпустила соответствующий ролик из клиники и сообщила, что хоккеисты приступили к углубленному обследованию в 8 утра по Москве и в 10 утра по оренбургскому времени. В видео мелькают все хоккеисты «Южного Урала», однако Павел в кадре так и не появился.



В тот же день после обеда телеграм-каналы «стрельнули» новостью о том, что молодой хоккеист умер во время тренировки. Одним из первых информацию в своем канале дал инсайдер и хоккейный журналист Алексей Шевченко. Позже телеграм-канал «АренаБреда» и еще несколько хоккейных каналов дополнили информацию, сообщив, что это произошло на 8-м километре командного 10-километрового кросса.

Первая реакция от Орского клуба появилась лишь на следующий день, 11 июля.

«Накануне команда начала свой предсезонный сбор. Сегодня утром он вместе с остальными игроками вышел на пробежку, но через некоторое время почувствовал недомогание. Немедленно была вызвана бригада скорой помощи. Медики забрали Павла, но по дороге в больницу он впал в кому. Его сразу же поместили в реанимационное отделение, где врачи боролись за его жизнь. Но, к сожалению, спустя некоторое время Павел скончался. Причины смерти будут выясняться. Предположительный диагноз — тромбоэмболия легочной артерии», — говорится на официальном сайте «Южного Урала».

В тот же день пресс-служба подготовила видео, где свою позицию проясняют генеральный директор клуба Олег Пивунов, врач команды Дмитрий Лебедев и главный тренер Евгений Зиновьев.

— Мы скорбим и все переживаем. Все, что будет зависеть от нас, сегодня мы сделаем, все возможное, чтобы помочь его родителям, близким и родным. Все, что от нас будет зависеть, мы все сделаем, — пообещал Пивунов.

Врач же сообщил, что все формальности для допуска хоккеиста к занятиям были выполнены:

— По медосмотру хочу сказать, что он у него был, и был действителен до конца августа. На основании того, что у него был пройден медосмотр, он был допущен к сборам, к втягивающему и ознакомительному циклам. Накануне мы с ним беседовали, разговаривали о состоянии его здоровья, никаких жалоб он не предъявлял, на вопрос «Какие есть отклонения и беспокойства?» — он отвечал категорическим «нет», все было в порядке.

Однако, по информации того же Алексея Шевченко, Крутий не прошел медосмотр полностью, после чего сразу отправился на тренировку:

«Вообще, странно все это: медосмотр утром, а кросс сразу. А результаты медосмотра–то когда? По моим данным, Павел Крутий прошел лишь часть медосмотра, не всех врачей, а затем отправился на тренировку», — написано в его канале Derzhi.

Хоккеистов заставили бежать кросс в 36-градусную жару или «ознакомительную пробежку» при 25?

Еще большего сюрреализма ситуации добавляет тот факт, что в эти дни в Оренбургской области установилась жаркая погода. По данным интернет-порталов, специализирующихся на прогнозах погоды, в середине дня 10 июля температура воздуха в Орске достигала 36 градусов.

Еще в четверг, 9 июля, местные СМИ и МЧС запустили предупреждающую информацию о том, что в Орске установится очень жаркая погода, и просили граждан быть осторожными при выходе на улицу. Уже в 11 утра в городе было +31, к 14 часам температура поднялась до +36. Но точное время начала кросса неизвестно.

ТГ-канал «АренаБреда» со ссылкой на свои источники сообщает расширенную версию событий:

«Источники в Орске сообщают, что Павел Крутий жаловался на плохое самочувствие еще утром, но его все равно отправили бежать кросс со словами, что медосмотр он пройдет позже. Также врач команды не имел на руках анализа крови хоккеиста, который был взят до рокового кросса. Впоследствии оказалось, что анализ крови был плохим. Сегодня температура воздуха в Орске была порядка 35—37 градусов в тени, а хоккеистов отправили на пробежку в 12 часов дня, когда было максимально жарко.

Гендиректор «Южного Урала» Олег Пивунов успел заявить, что Павел Крутий на момент выхода на кросс был полностью здоров, но эти слова не имеют ничего общего с реальностью. Его медосмотр не был завершен, и у доктора команды даже не было результата анализа крови. Также генеральный директор немного принизил температуру воздуха во время кросса, заявив о нормальных 25 градусах, но и это неправда. Поскольку сайты, информирующие о погоде, показывают, что сейчас в Орске (где уже 1.30 ночи) температура воздуха — 26 градусов, а в 12 дня там было больше 35 в тени», — говорится в сообщении.

В ответ на это главный тренер «Южного Урала» Евгений Зиновьев в своем видеообращении зашел с козырей и косвенно отверг ошибки в тренировочном процессе:

— Я сам отец, у меня сын такого же возраста, это очень тяжелое событие, — говорит Зиновьев. — В первую очередь я выражаю соболезнования родным и близким Пашки. Я 23 года руковожу командами, от детских до профессиональных, богатый тренерский опыт, и поверьте, что такие предсезонные сборы продуманы до мелочей. Семнадцать лет я являюсь главным тренером, на многих поколениях игроков эти программы уже проведены, никогда никаких нареканий у нас не было, а тренерский опыт позволяет готовить профессиональные команды к сезону. Произошло роковое стечение обстоятельств.

Что касается нагрузок, то команда и, в частности, Павел были допущены к занятиям профессиональным спортом. Призываю всех не верить сплетням и домыслам. Вчера у нас начался втягивающий цикл, нагрузок запредельных никто никому не давал, была ознакомительная пробежка по той дистанции, которую впоследствии планировали использовать для подготовки спортсменов. Заданий никаких не было, временных промежутков не было. Цель была — ознакомиться с трассой: кто-то бежал, кто-то полубежал, кто-то шел пешком. Основная задача была показать ребятам трассу.

Температура воздуха на момент пробежки была 25 градусов. Это вполне комфортная температура, особенно для нашего региона. Никаких противопоказаний для занятий не было, — говорит наставник орской команды.

Хоккеисты ВХЛ бьют тревогу и обвиняют в непрофессионализме функционеров

Сегодня в ТГ-канале Igor Zhukov Life появилось эмоциональное письмо другого хоккеиста клуба ВХЛ, который якобы лично знает ситуацию во время тренировок:

«Насчет углубленного медицинского обследования Паши — это все ложь. Представители «Южного Урала» утверждают, что он прошел обследование и был здоров, — это неправда. На сбор он приехал немного позже остальных ребят, и, насколько мне известно, сдал только два анализа. У меня есть информация, что с утра (в день кросса) он чувствовал себя не очень хорошо, но сразу после медосмотра, скорее всего, не покушав, пошел на тренировку.



В Орске стоит жара, там в тени плюс 35 градусов, а не, как заявил Пивунов, плюс 25. Кросс — десять километров. На восьмом Паша начал «вилять». У парня, который бежал за ним, пульс был около 180. У Паши должен был быть примерно такой же. Ему стало плохо, он упал. И, как всем известно, скорая ехала полчаса, так как ребята бегали не на стадионе, человека не успели спасти. Не знаю, следили там или нет, чтобы у всех были головные уборы. Но точно знаю, что клуб не обеспечивал ребят пульсометрами, они свои, их приносят из дома. Пульсометры — это вообще очень редкая практика в ВХЛ. Люди уже мхом покрылись в своих креслах, сидят там годами, не хотят развиваться, просто нашли кормушку.



Все это касается вообще всех хоккеистов. Тем более хоккеистов этой лиги. К нам меньше внимания, в лиге меньше резонанса, о ней меньше информации. Есть клубы, где все хорошо, все профессионально. Но есть и клубы низших слоев, где полагаются на авось. Такие, в которых на мизерных зарплатах работают непонятные доктора и массажисты, принятые в штат лишь для того, чтобы закрыть должность...

Кроссы — пережиток прошлого. Пусть хоть один специалист скажет, чем может помочь тест Купера в первые дни сборов. Это все такой бред. Посмотрите, как готовятся в Европе и Америке, а мы просто встали и стоим на одном месте. Где у нас тренеры по физподготовке? В «вышке» — по пальцам пересчитать. У нас главный тренер часто и менеджер, и тренер по физподготовке, и доктор, если что-то болит, а ты не выходишь, он тебе скажет, что ты слабак. Часто люди не прислушиваются к другим, часто в клубах нет контакта между тренерами и игроками.

Представители «Южного Урала» утверждают, что он прошел обследование и был здоров, — это неправда, говорится в письме на ТГ-канале Igor Zhukov Life. Фото orsk-hockey.ru

В Высшей лиге вообще все возможно: и премии обещают, а потом не выплачивают, и зарплату урезают, и что хотят, то воротят. Такая ситуация: мы просто не защищены, у нас нет нормального профсоюза, в котором мы были бы уверены. Только игроки есть друг у друга. Мы все видим, как профсоюз работает в последний год, мы на него даже не надеемся. Ни у кого даже в мыслях нет обратиться туда за помощью. Если «вышка» встанет на сторону Пивунова и «Южного Урала», эта трагедия повторится. Сто процентов. Если не предавать эту историю огласке, все забудется и продолжится так же, как и было. Никто не будет застрахован.



Думаю, многие меня поддержат: мне кажется, нужно, чтобы в первые семь-десять дней сбора был такой регламент, который бы помогал игрокам спокойно втянуться в работу.



Не говорю, что все в ВХЛ плохо и ужасно. В лиге есть большие профессионалы, которые хотят развиваться и смотрят за современными тенденциями. Но есть также бездари и лодыри. Это основная проблема. Им было мало случая, который произошел шесть лет назад в Ангарске, это все замяли. У меня друзья хотели посмотреть информацию об Артеме Соловьеве, просто написано «умер», ничего не развернуто. Сейчас у нас есть большой помощник — интернет, мы хотим придать резонанса случаю с Пашей, более глобально затронуть эту тему. Тем более что в ней многое идет из детского хоккея», — написано в анонимном письме хоккеиста.



Лига и СКР РФ еще будут разбираться в деле

Позже в своем ТГ-канале и в программе «Держи передачу» Алексей Шевченко сообщил, что внутри «Южного Урала» прошло клубное собрание. По его информации, основные тезисы звучали так:

«Не болтайте лишнего. Если кого-то что-то не устраивает — уходите, вы должны быть слаженным коллективом. В случае с Крутием виноват он — табак употреблял».

По факту произошедшего руководство ВХЛ уже обратилось в дисциплинарный орган Федерации хоккея России, который возбудил дело.

«В рамках разбирательства будет проведена проверка на предмет нарушений законодательства Российской Федерации, дисциплинарного регламента ФХР и регламента ВХЛ, а также применения мер ответственности к лицам, совершившим нарушения», — говорится в заявлении.

В следственном управлении СК РФ по региону также начали проверку для определения всех обстоятельств трагедии. Вся медицинская документация уже имеется в распоряжении следователей.

Эрик Добролюбов