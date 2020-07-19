Башкирская неделя: несостоявшаяся президент Татарстана, ЧС в заповеднике и обидное поражение «Уфы»

Ключевые события уходящих 7 дней в Башкортостане

Башкирия продолжает поставлять инфоповоды, которые приковывают к себе внимание далеко за пределами республики. Так, скандальная башкирская общественница Рамиля Саитова вознамерилась было возглавить Татарстан. Аномальная жара сопровождается лесными пожарами, в том числе и в заповедной зоне. Едва не случилась экологическая катастрофа на реке Сим. А инфекционный госпиталь, построенный за 55 дней, уже переполнен. И ослаблять режим самоизоляции глава республики Радий Хабиров не собирается. Неприятность случилась и в спорте: ФК «Уфа» проиграл в предпоследнем матче сезона, понизив свои шансы на участие в еврокубках. Подробнее — в очередном обзоре «Реального времени».

Цель: стать президентом Татарстана

Вначале о политике. Экстравагантная правозащитница, башкирская активистка, в прошлом бизнесвумен Рамиля Саитова собралась было стать президентом соседнего Татарстана. Эта новость обескуражила жителей двух братских республик. Если в Уфе Саитову еще знают по ее богатому бэкграунду, то Казань появление дамы в национальном нагруднике (селтэр) удивило.

Как сообщила активистка в снятом ею видеоролике, она подала документы в ЦИК РТ. Ее предвыборные лозунги просты: национализировать все природные ресурсы и стратегические предприятия; демонтировать вертикаль власти (оставить чиновникам только исполнительские функции); возобновить обязательное изучение татарского и вести государственное делопроизводство на языке Тукая.

Однако в Центризбиркоме Татарстана не подтвердили информацию о таком кандидате. Более того, выдвигать своих представителей на президентские выборы могут только политические партии, самовыдвижение здесь не предусмотрено. На должность главы республики претендуют пять человек Рустам Минниханов («Единая Россия»), Альмир Михеев («Справедливая Россия»), Альфред Валиев («Справедливая Россия»), Владимир Сурчилов (ЛДПР), Олег Коробченко («Партия Роста»).

Если в Уфе Саитову еще знают по ее богатому бэкграунду, то Казань появление дамы в национальном нагруднике (селтэр) удивило. Фото vk.com/rami99

В прошлом году Саитова пыталась возглавить родной регион. Но ЦИК Башкортостана обнаружил нарушения в ее документах и снял кандидатуру с выборов. В 2018 году она намеревалась стать мэром Уфы. Но башкирскую столицу в итоге возглавил соратник Радия Хабирова Ульфат Мустафин. До этого она судилась с супругой тогдашнего главы РБ Рустэма Хамитова Гульшат-ханум. А еще бросала в судью сумку.

Кроме того, Саитова активистка движения «СтопКроношпан», сопредседатель Ассоциации коренных народов РФ, секретарь Совета аксакалов башкир, член президиума Конгресса башкирского народа, в прошлом — известная бизнес-леди (владела сетью магазинов «Добрый день»), некоторое время находилась в тюрьме и наблюдалась у психиатра. Вместе с другой скандальной правозащитницей Альмирой Жуковой она рассказывала в СМИ о насыпанной дорожке соли в кабинете судьи Наили Идиятовой, о чем «Реальное время» писало в отдельном материале.

600 татарских переводов Корана

Не осталась без внимания СМИ встреча двух муфтиев — председателя ДУМ РБ Айнура Биргалина и главы ДУМ РТ Камиля Самигуллина. За 2 недели до праздника Курбан-байрам они провели в Казани конференцию по возрождению вида борьбы кара-каплан как раздела борьбы корэш.

По итогам встречи двух муфтиев спецрейсом в Уфу для мечетей Башкирии было отправлено 600 экземпляров изданий татарских переводов смыслов Корана. Целевой тираж был отпечатан издательским домом «Хузур» ДУМ РТ.



Спецрейсом в Уфу для мечетей Башкирии было отправлено 600 экземпляров изданий татарских переводов смыслов Корана. Фото Рината Назметдинова

ЧС: горит заповедник

В июле установилась аномальная жара. Пользователи соцсетей из разных уголков Башкирии выкладывают фото своих термометров, столбики которых зашкаливают за 40 градусов. Высокие температуры нередко сопровождаются лесными пожарами.

Так, загорелись гектары леса в Башкирском государственном природном заповеднике. Сотни людей и десятки единиц спецтехники брошены на тушение огня. В Бурзянском районе введен режим чрезвычайной ситуации.

Пожар активно распространяется и в Белорецком районе. Очевидцы сняли на видео столбы дыма посреди леса в старейшей части Белорецка — в Нижнем поселении. Пожарные и неравнодушные местные жители пытаются своими силами справиться с огнем.

Угроз для ближайших населенных пунктов нет. Глава РБ и региональный Минлесхоз настоятельно рекомендуют жителям воздержаться от поездок в лес.

Мазут в реке

И еще об экологических проблемах. В реке Сим, близ деревни Асканыш Иглинского района, неизвестные нашли затонувшую баржу, начали ее вытаскивать, распиливать, чтоб сдать в металлолом. Но судно оказалось заполнено мазутом. Вещество попало в почву и в воду.

После обнаружения мазутного пятна в реке на место выехали сотрудники МЧС со специалистами Минэкологии. Спасатели выставили на водоеме боновые заграждения и начали собирать загрязняющие вещества с поверхности воды.

Судно оказалось заполнено мазутом. Вещество попало в почву и в воду. Фото utv.ru

К слову, Сим — правый приток реки Белой (Агидель), которая, в свою очередь, впадает в Каму. А тем временем представители общественной организации «Зеленый патруль» сообщили о загрязнении Камы, но не мазутом.

Экоактивисты рассказали о загрязнении хлоридами ручья, который вытекает из шламонакопителя Березниковского содового завода. Ручей впадает в приток Камы — реку Толыч. В пресс-службе Росводресурсов отметили, что загрязнение идет от склада жидких отходов «Белое море» Березниковского содового завода, который вместе с «Башкирской содовой компанией» входит в холдинг «Башхим».

«Содовые» курорты в Европе

Кстати, о БСК и «Башкирской химии». Пока защитники шиханов отстаивают горы Куштау, Торатау и Юрактау, в федеральных СМИ появилась статья о трех выходцах из Башкирии — Викторе Исламове, Альберте Харисове и Сергее Черникове, которые считаются главными бенефициарами «Соды». Выяснилось, что эти люди проживают в гористой местности на побережье на юго-востоке Франции в двух больших поместьях — Шато Ля Мартинет общей площадью 300 гектаров и Приорэ Сент Мари Вьей в 100 гектаров. В свое время они купили еще участки на Рублевке.

Харисов — бывший вице-премьер Башкирии, тесно связанный со спецслужбами (ФСБ, ФСО). Был советником полпреда в СЗФО генерала Виктора Черкесова. Уроженец Стерлитамака Черников был первым вице-губернатором Ненецкого автономного округа, имеет прописку в Швейцарии в городке близ Женевского озера. Исламов — давний партнер Черникова, помогавший другу в разных сделках, — тоже обосновался в Швейцарии. Все трое продолжают обустраиваться за границей и намерены развивать там туристическую инфраструктуру.

Мимо этой истории не мог пройти карикатурист Камиль Бузыкаев. Художник изобразил гору с надписью France, которая насыпалась из большой пачки соды. По ее склону на лыжах съезжают два человека. Один говорит: «Я бывший вице-премьер». Второй отвечает: «А я генерал!». Внизу нарисованы дворец, море с яхтой и вертолетом. А из-за пачки соды рукой машет лысый мужчина, с усами, в очках и костюме, похожий на Рустэма Хамитова.



Мимо этой истории не мог пройти карикатурист Камиль Бузыкаев. Фото vk.com

«Нет шанса»: коронавирус не сдается

Тема коронавируса хоть и не занимает первые строчки информационных лент, но продолжает оставаться в повестке. Так, инфекционный госпиталь, с помпой открытый в пригороде Уфы Зубово, уже заполнен. Это признал глава РБ Радий Хабиров на форуме «Защита бизнеса».

По словам «башлыка», в новой больнице забит весь коечный фонд. Он сообщил, что там лечатся 300 пациентов. Хабиров отметил, что строительство медучреждения обошлось в 1,8 млрд рублей из регионального и федерального бюджетов.

Кроме того, соцсети, а потом и региональные СМИ, ссылаясь на свои неназванные источники, сообщили о вспышке COVID-19 на НЕФАЗе. По разным сведениям, на заводе в Нефтекамске инфицированы от 60 до 100 работников. Однако Роспотребнадзор по РБ опроверг эту информацию. По данным ведомства, обследование из-за подозрения на коронавирус проходят около 40 сотрудников предприятия.



Ситуация с пандемией по-прежнему остается сложной. В республике инфицированы 6 250 человек. Об облегчении условий самоизоляции, отмене масочного режима можно пока не думать.

— Нет ни одного шанса, ни одной позитивной весточки для того, чтобы мы продолжали дальше снятие режима самоизоляция или принятие каких-то решений: открытие школьных лагерей, открытие ряда видов деятельности, снятие самоизоляции для пожилых людей, — сказал Радий Хабиров на оперативном совещании в правительстве.

Белебеевский завод «Автонормаль» открывает для себя новую рыночную нишу — медицинский крепеж. Скриншот видео

Башкирия станет лидером по выпуску эндопротезов

Белебеевский завод «Автонормаль» (входит в «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех»), специализирующийся на выпуске автокомпонентов для КАМАЗа и АвтоВАЗа, открывает для себя новую рыночную нишу — медицинский крепеж, который имплантируется в организм человека вместе с эндопротезом. «БелЗАН» и разработчик суставных протезов «ТРЭК-Э Композит» подписали соглашение о развертывании производства медицинских комплектующих для эндопротезирования и травматологии на башкирском предприятии.

Альянс «БелЗАНа» и «ТРЭК-Э Композит» рассчитывает в течение 5 лет закрыть потребности российского рынка в медицинском крепеже и комплектующих для эндопротезирования и травматологии. Как выяснило «Реальное время», Татарстан хотел создать совместное предприятие с немецкой Aesculap AG по выпуску эндопротезов двух видов, но шанс захватить рынок российского госзаказа в эндопротезировании татарстанцы упустили.

ФК «Уфа»: шансы на Лигу Европы тают

ФК «Уфа» в домашнем матче уступил московскому «Динамо» (0:1) в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Решающим стал гол Жоазиньо на 79-й минуте встречи с пенальти.

«Горожане» играли без ряда ключевых футболистов. Ранее в уфимском клубе подтвердилось несколько случаев заболевания коронавирусом.

После этого поражения команда Вадима Евсеева потеряла шестую строчку в турнирной таблице, которая дает возможность побороться за выход в еврокубки. Последний шанс зацепиться за заветную строчку при хорошем стечении обстоятельств будет 22 июля. Башкирский клуб встретится с тульским «Арсеналом».

Команда Вадима Евсеева потеряла шестую строчку в турнирной таблице, которая дает возможность побороться за выход в еврокубки. Фото vk.com/ufafc

Тем временем бывший гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов, перешедший на аналогичную должность в московский «Спартак», уже договорился о переходе некоторых игроков из своего прежнего клуба в новый. Первым трансфером станет узбекский полузащитник Остон Урунов.

В свою очередь ФК «Уфа» поздравил Шамиля Газизова, которому накануне исполнилось 52 года. Ко дню рождения футбольного менеджера команда подготовила видео с яркими эпизодами Газизова на посту гендиректора башкирского клуба.

Дерзкая кража банкомата

В Уфе произошла весьма необычная кража. Мужчина, одетый в рабочую спецовку, зашел в городской супермаркет. Создав видимость, что он ремонтирует банкомат, обмотал аппарат широкой лентой, погрузил в заранее приготовленную грузовую тележку и вышел из магазина. Ни работники торговой точки, ни покупатели не обратили внимания на «работу» злоумышленника.

Сообщение об исчезновении банкомата поступило в полицию лишь на следующий день. Добычей преступника стало более 2,5 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «кража в особо крупном размере».

Ни работники торговой точки, ни покупатели не обратили внимания на «работу» злоумышленника. Фото youtube.com

Культура: Шевчук заступился за Сафронова и начал изучать удмуртский

Выходец из Уфы Юрий Шевчук выступил в поддержку журналиста Ивана Сафронова, которого обвиняют в госизмене. Лидер рок-группы «ДДТ» отметил, что если суд над Сафроновым все-таки состоится, то он должен быть открытым и честным. Юрий Юлианович считает, что в последнее время в России органы власти и спецслужбы ведут борьбу со свободой слова. Без свободных СМИ, считает музыкант, жизнь людей в стране может превратиться в мрачную гостайну.

Также Шевчук опубликовал устрашающий клип на песню «Хор». Под речитатив и электронную музыку в ролике появляются лица людей в пузырях, которых становится все больше, постепенно показывается как эти пузыри вываливаются в виде фарша из мясорубки.

А еще фронтмен «ДДТ» начал изучать удмуртский язык. Ижевские СМИ сообщают, что музыкант познакомился с журналисткой национального вещания Светланой Белых, у которой теперь берет уроки языка. Шевчук хочет исполнить один куплет песни «Россияне» на удмуртском.