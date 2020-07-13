ФСБ считает, что Сафронов передавал зашифрованные данные Чехии

Адвокат Ивана Сафронова Иван Павлов раскрыл подробности предъявленного обвинения в госизмене. ФСБ считает, что Сафронов передавал зашифрованные данные зарубежным спецслужбам.

Следствие утверждает, что данные были переданы в спецслужбы Чехии при помощи программного обеспечения VeraCrypt.

«Специалисты института криминалистики ФСБ не обнаружили в публикациях Сафронова сведений, содержащих гостайну. Таким образом, они настаивают на том, что якобы совершенное им преступление не связано с его профессиональной деятельностью», — рассказал защитник Иван Павлов «РИА Новости».

При этом Павлов говорит, что следствие не может объяснить, кем был завербован Иван и кому и когда именно передавал данные.

Напомним, что Сафронова задержали 7 июля. По версии ФСБ, Иван Сафронов собирал и передавал одной из спецслужб НАТО сведения, составляющие государственную тайну. Возбуждено уголовное дело по статье «Государственная измена» (ст. 275 УК РФ). Сафронову грозит до 20 лет лишения свободы.

