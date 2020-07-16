«Уфа» уступила «Динамо» и потеряла шестую строчку в РПЛ

«Уфа» в домашнем матче уступила московскому «Динамо» (0:1) в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Решающим стал гол Жоазиньо на 79-й минуте встречи с пенальти.

Отметим, что «Уфа» играла без ряда ключевых футболистов. Ранее в уфимском клубе подтвердилось несколько случаев заболевания коронавирусом.

После этого поражения команда Вадима Евсеева потеряла шестую строчку в турнирной таблице, которая дает возможность побороться за выход в еврокубки.

«Уфа» — «Динамо» (Москва) — 0:1 (0:0, 0:1).

Гол:

0:1 — 79, пенальти Жоаозиньо.