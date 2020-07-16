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«Уфа» уступила «Динамо» и потеряла шестую строчку в РПЛ

20:09, 16.07.2020
«Уфа» уступила «Динамо» и потеряла шестую строчку в РПЛ
Фото: vk.com/ufafc

«Уфа» в домашнем матче уступила московскому «Динамо» (0:1) в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Решающим стал гол Жоазиньо на 79-й минуте встречи с пенальти.

Отметим, что «Уфа» играла без ряда ключевых футболистов. Ранее в уфимском клубе подтвердилось несколько случаев заболевания коронавирусом.

После этого поражения команда Вадима Евсеева потеряла шестую строчку в турнирной таблице, которая дает возможность побороться за выход в еврокубки.

«Уфа» — «Динамо» (Москва) — 0:1 (0:0, 0:1).
Гол:
0:1 — 79, пенальти Жоаозиньо.

СпортФутбол Башкортостан
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