«Уфа» уступила «Динамо» и потеряла шестую строчку в РПЛ
«Уфа» в домашнем матче уступила московскому «Динамо» (0:1) в рамках 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Решающим стал гол Жоазиньо на 79-й минуте встречи с пенальти.
Отметим, что «Уфа» играла без ряда ключевых футболистов. Ранее в уфимском клубе подтвердилось несколько случаев заболевания коронавирусом.
После этого поражения команда Вадима Евсеева потеряла шестую строчку в турнирной таблице, которая дает возможность побороться за выход в еврокубки.
«Уфа» — «Динамо» (Москва) — 0:1 (0:0, 0:1).
Гол:
0:1 — 79, пенальти Жоаозиньо.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым