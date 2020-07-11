Минниханов выразил соболезнования коллективу АО «Казанский Гипронииавиапром» в связи со смертью гендиректора Бориса Тихомирова

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил правительственную телеграмму коллективу АО «Казанский Гипронииавиапром» с соболезнованиями в связи со смертью генерального директора Бориса Тихомирова.

«В немалой степени благодаря усилиям Бориса Иванович, его большому опыту и работоспособности был сохранен и приумножен научно-производственный потенциал института, который сегодня вырос в группу компаний и является ведущей проектно-строительной организацией оборонно-промышленного комплекса России», — говорится в телеграмме.

Минниханов подчеркнул, что активный труд Тихомирова стал важным вкладом в промышленное и социально-экономическое развитие республики, в обеспечение качественного роста отечественного авиапрома.

В памяти жителей республики Борис Иванович останется талантливым, целеустремленным руководителем, энтузиастом и созидателем, человеком высоких целей и достойных свершений, отмечается в телеграмме.

Борис Тихомиров скончался сегодня в больнице на 75-м году жизни.