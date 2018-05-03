Раковец Сергей Владимирович

Общая информация

Генеральный директор АО «Казанский оптико-механический завод», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Окончил Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева по специальности «экономика и управление на предприятиях».

Трудовая деятельность:

2002 по 2003 гг. — начальник отдела по маркетингу и сбыту ОАО «КОМЗ».

2003 г. — заместитель генерального директора по маркетингу и материально-техническому обеспечению ГК «Унистрой».

2003 по 2007 гг. — первый заместитель генерального директора — коммерческий директор ОАО «КОМЗ».

С 2007 г. — генеральный директор ОАО «КОМЗ».

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва.

Награжден медалью «1000-летие Казани», благодарственным письмом Президента Республики Татарстан, медалью МО Российской Федерации «За отличие в службе в сухопутных войсках», почетной грамотой Минпромторга Российской Федерации, благодарностью Минпромторга Российской Федерации, почетной грамотой ИКМО г. Казани.

Кандидат экономических наук.



Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан.

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