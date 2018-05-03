Раковец Сергей Владимирович
Общая информация
Генеральный директор АО «Казанский оптико-механический завод», депутат Государственного Совета РТ пятого созыва
Окончил Казанский государственный технический университет им. А.Н. Туполева по специальности «экономика и управление на предприятиях».
Трудовая деятельность:
2002 по 2003 гг. — начальник отдела по маркетингу и сбыту ОАО «КОМЗ».
2003 г. — заместитель генерального директора по маркетингу и материально-техническому обеспечению ГК «Унистрой».
2003 по 2007 гг. — первый заместитель генерального директора — коммерческий директор ОАО «КОМЗ».
С 2007 г. — генеральный директор ОАО «КОМЗ».
С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета Республики Татарстан пятого созыва.
Награжден медалью «1000-летие Казани», благодарственным письмом Президента Республики Татарстан, медалью МО Российской Федерации «За отличие в службе в сухопутных войсках», почетной грамотой Минпромторга Российской Федерации, благодарностью Минпромторга Российской Федерации, почетной грамотой ИКМО г. Казани.
Кандидат экономических наук.
Заслуженный машиностроитель Республики Татарстан.
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420075, г. Казань, ул. Липатова, 37
- Телефон: +7(843) 235-80-85
- Email: muton21@yandex.ru
Дата последнего обновления: 03.05.2018