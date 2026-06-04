УНИКС уезжает из Москвы со счетом 0-2 в финальной серии — ЦСКА забрал победу во второй домашней встрече

В этом матче «армейцы» побили рекорд по количеству реализованных трехочковых бросков — 20 мячей из-за дуги

Казанский УНИКС уезжает из Москвы со счетом 0-2 в финальной серии Единой лиги ВТБ — московский ЦСКА забрал победу во второй домашней встрече со счетом 102:89.

В этом матче «армейцы» побили рекорд плей-офф Лиги ВТБ по количеству реализованных трехочковых бросков — 20 мячей из-за дуги (из 41). При этом результативность «трешек» к середине третьей четверти у команд была наравне: у УНИКСа этот показатель составлял 50%, а у ЦСКА — 54%. За игру казанцы реализовали лишь на три трехочковых броска меньше — 17 (из 36).

Артем Дергунов / realnoevremya.ru

Лучшими игроками в составе казанцев стали Пэрис Ли, у которого 20 очков и 4 голевые передачи (разыгрывающий совершил 6 из 8 попыток «трешек»), Джален Рейнольдс (20 + восемь подборов + четыре голевые передачи), а также Алексей Швед, у которого 12 очков, шесть подборов, пять передач, и Маркус Бингэм с тем же количеством очков и пятью подборами.

У хозяев паркета — ЦСКА — отличились MVP прошлой игры и всего сезона Мело Тримбл (28 очков и три голевые передачи), Каспер Уэйр (21 + пять передач) и Антон Астапкович (13).

Следующая игра состоится уже в Казани, 8 июня. Напомним, что команды играют до четырех побед.

Наталья Жирнова