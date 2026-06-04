В Татарстане планируют расширение присутствия банка «Россия» в крупных городах

В настоящее время банк представлен в Татарстане одним отделением, которое работает с крупными предприятиями республики

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов обсудил развитие банковской сети и расширение присутствия банка «Россия» в регионе с председателем Совета директоров АО «АБ «Россия» Михаилом Клишиным на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026).



Отмечается, что в настоящее время банк представлен в Татарстане одним отделением в Казани, которое работает с крупными предприятиями республики. В ходе встречи была достигнута договоренность о расширении присутствия банка в крупных городах региона.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Михаил Клишин сообщил, что организация регулярно поддерживает социальные проекты, включая помощь отделению для детей-отказников в детском стационаре казанской больницы №18 и социальному приюту «Шатлык» в Пестречинском районе. В завершение встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» и АО «Акционерный Банк «Россия». Документ закрепляет намерения сторон развивать партнерские отношения.

Ранее Рустам Минниханов на полях ПМЭФ подписал меморандум о сотрудничестве между Татарстаном и ДОМ.РФ, соглашение о сотрудничестве с Федерацией тяжелой атлетики, соглашение о сотрудничестве с «Роскосмосом», план мероприятий на 2026—2028 годы по реализации Соглашения между правительством РТ и правительством Новгородской области о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, а также участвовал в подписании соглашения о сотрудничестве в сфере цифровой медицины между Университетом Иннополис и Казанским государственным медицинским университетом.

Наталья Жирнова