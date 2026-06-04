Муфтий Крганов предложил собрать экономический опыт 193 народов, включая «экономику хитрых татар», в сборник

Он также заявил, что в России недостаточно внимания уделяется собственным практикам и слишком часто ориентируются на зарубежные образовательные модели

Фото: Динар Фатыхов

На сессии «Религия и экономика» на Петербургском международном экономическом форуме муфтий Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов выступил с предложением создать в России национальную книгу по экономике, основанную на опыте и традициях народов страны. Это отметил телеграм-канал «Осторожно, новости».

По словам Крганова, в России проживают представители 193 национальностей, однако системного издания, которое бы отражало экономическую практику и «позитивный опыт» разных народов, на сегодняшний день нет. Муфтий отметил, что речь идет о различных подходах к ведению хозяйства и предпринимательству, которые формировались исторически.

— У них у всех есть народные хитрости. Вот вы скажите: «хитрые татары говорят, там да». Мудрость, хитрость в бизнесе, в подходе, в моделях, вот она есть, — заявил Крганов.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Он также заявил, что в России недостаточно внимания уделяется собственным практикам и слишком часто ориентируются на зарубежные образовательные модели, в том числе западные университеты.

Ранее муфтий рассказал «Реальному времени», какие проекты готова предложить Россия исламскому миру и чем Татарстан привлекателен как площадка для переговоров с международными дипломатами. Подробнее — в материале «Реального времени».



Наталья Жирнова