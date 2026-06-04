В рамках ПМЭФ Билайн и правительство Татарстана закрепили намерения по дальнейшему развитию цифровой экономики

Билайн и Татарстан расширяют сотрудничество в области цифровых технологий и реализации национальных проектов

Фото: предоставлено пресс-службой билайна

Правительство Республики Татарстан и ПАО «ВымпелКом» на Петербургском международном экономическом форуме заключили соглашение о сотрудничестве. Документ был подписан министром цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан Ильей Начвиным и заместителем генерального директора ПАО «ВымпелКом» Максимом Зайковым.

Соглашение расширено в части развития технологий на базе искусственного интеллекта и аналитики больших данных. Оно предусматривает продолжение сотрудничества и установление долгосрочного взаимодействия сторон в целях цифровой трансформации региона, обеспечения эффективности отраслей экономики и социальной сферы, в том числе при реализации национальных проектов на территории Республики Татарстан.

В частности, Билайн и Татарстан будут расширять сотрудничество в следующих направлениях:

применение систем аудиоаналитики с элементами ИИ;

внедрение сервисов геоаналитики больших данных для возможности планирования городской и социальной инфраструктуры, а также для увеличения туристической привлекательности региона;

расширение инструментов видеоаналитики для фиксации административных нарушений;

развитие в республике проектов в сфере облачных технологий с использованием мощностей центров обработки данных ПАО «ВымпелКом»;

создание условий для освоения новых технологий через организацию пилотных зон и экспериментальных площадок для тестирования инновационных решений на территории Татарстана;

развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в республике, включая инфраструктуру ПАО «ВымпелКом» и совместные с регионом проекты по модернизации сетей фиксированной связи в многоквартирных жилых домах, проекты расширения волоконно-оптических опорных и распределительных линий связи, установку базовых станций вдоль автомобильных дорог.

В рамках последнего пункта стороны уже активно взаимодействуют, ежегодно вводя новые базовые станции и модернизируя сеть в городах и районах республики, увеличивая зону обслуживания и качество мобильной связи 4G* на ключевых транспортных артериях региона. Такие темпы развития сети мобильной связи становятся базой для внедрения и эффективного использования новых сервисов. Уже в этом году только в Казани работы по запуску нового оборудования и расширению емкости сети были проведены более чем в сотне точек по всему городу и в пригороде — от густонаселенных микрорайонов и вузов до популярных парков и дачных массивов.

Максим Зайков, заместитель генерального директора ПАО «ВымпелКом»:

«Новое соглашение с правительством Татарстана открывает для нас дополнительные возможности для совместной работы в сфере цифровой трансформации республики. Объединяя компетенции, учитывая приоритетные задачи, которые стоят перед правительством и государственными органами, и опираясь на собственные наработки, мы не только ускорим внедрение цифровых решений в ключевых секторах экономики и социальной сферы, но и сможем найти новые подходы. А главное — жители региона уже в ближайшее время смогут ощутить преимущества умных цифровых сервисов».

Илья Начвин, министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Республики Татарстан:

«Билайн работает в Татарстане уже 24 года и является одним из наших ключевых партнеров на телекоммуникационном рынке. Инфраструктура компании насчитывает более 10 тысяч базовых станций — это один из лучших показателей среди сотовых операторов в республике. Мы продолжим сотрудничество и будем совместно работать над развитием телекоммуникационной инфраструктуры, запуском новых проектов, направленных на повышение качества жизни граждан нашей республики».



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