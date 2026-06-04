Татарстан и ВТБ подписали соглашение о дальнейшем партнерстве

Оно направлено на развитие инвестиционных и инфраструктурных проектов

Фото: предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем правления ПАО «Банк ВТБ» Андреем Костиным на полях ПМЭФ-2026. Стороны обсудили развитие сотрудничества между республикой и банком, а также реализацию совместных проектов, сообщает пресс-служба раиса РТ.



По итогам встречи было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Татарстана и ВТБ, направленное на дальнейшее развитие инвестиционных и инфраструктурных проектов.

— ВТБ наращивает сотрудничество с Татарстаном, мы видим в республике большой промышленный потенциал. Здесь при нашей поддержке уже успешно работает крупнейшая в России особая экономическая зона «Алабуга», а в этом году в полноценную эксплуатацию запустится логистический комплекс им. Дэн Сяопина. Будем вместе развивать инвестиционные проекты, которые расширяют производственную, инженерную и транспортную инфраструктуру «Алабуги» и других индустриальных парков региона, — отметил Андрей Костин.

предоставлено пресс-службой раиса Татарстана

Раис Татарстана Рустам Минниханов прибыл сегодня в Санкт-Петербург на ПМЭФ. Глава республики провел деловые встречи с представителями разных стран, в том числе Боснии и Герцеговины, Индии и ОАЭ, а также подписал соглашения о сотрудничестве между Татарстаном и ДОМ.РФ, Федерацией тяжелой атлетики, «Роскосмосом». Также Рустам Минниханов провел переговоры с министром энергетики России Сергеем Цивилевым.

Наталья Жирнова