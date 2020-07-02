Госсовет Татарстана хочет разрешить направлять маткапитал на третьего ребенка на погашение соципотеки

Фото: Инна Серова

Как помочь многодетным семьям вложить капитал на третьего ребенка в соципотеку и одновременно обеспечить приток в строительный комплекс республики полумиллиарда рублей, обсуждали сегодня на совещании в Комитете по жилищной политике и инфраструктурному развитию Госсовета Татарстана.

Парламентарии намерены выступить с законодательной инициативой, направленной на совершенствование федерального законодательства: в настоящее время российским семьям, в которых родился третий или последующий ребенок, оказывается господдержка — до 450 тысяч рублей из средств федерального бюджета может быть направлено на погашение ипотечного жилищного кредита. Госсовет Татарстана начал подготовку проекта обращения, в котором будет предложено распространить эту меру поддержки на семьи, заключившие договоры социальной ипотеки, но которые сейчас выпадают из числа имеющих на нее право.

Ранее «Реальное время» писало, что Госжилфонд Татарстана разработал схему рефинансирования соципотеки.