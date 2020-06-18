Госжилфонд Татарстана разработал схему рефинансирования соципотеки

Госжилфонд — не банк, а это значит...

Сегодня Госжилфонд при президенте Татарстана объявил о тестовом запуске нового механизма: переход с договора соципотеки на договор купли-продажи с коммерческим банком (рефинансирование).

Новая схема разработана для того, чтобы позволить семьям с социальной ипотекой воспользоваться всеми мерами господдержки. Ведь сегодня государство активно поддерживает семьи с детьми: это и маткапитал на первого, на третьего ребенка и государственное субсидирование процентной ставки. Но в федеральном законодательстве говорится, что получение господдержки возможно только для тех заемщиков, которые погашают ипотеку в банках, имеющих лицензию ЦБ РФ. А поскольку ГЖФ таким учреждением не является, то татарстанские соципотечники до сих пор не могли воспользоваться льготными процентными ставками, быстрым получением маткапитала и прочими «свежими» ипотечными послаблениями.



Исполнительный директор Госжилфонда Марат Зарипов так прокомментировал это решение: «Соципотека — льготная программа, у нас есть свои меры поддержки семей с детьми, которые недоступны для коммерческой ипотеки. Но если у семей есть возможность получить дополнительную поддержку от государства, мы должны сделать все возможное для предоставления им такого инструмента».

Какие выгоды получит заемщик от рефинансирования?

Есть несколько ключевых позиций, по которым перейти на льготные кредиты в коммерческих банках будет выгодно некоторым категориям заемщиков:

это позволит быстро получить материнский капитал, не дожидаясь достижения ребенком трех лет;

ставка рефинансируется под более низкий процент (выплаты в ГЖФ с учетом всех нюансов осуществляются примерно под 7% в год, тогда как многие коммерческие банки по льготным программам могут предоставить существенно более низкие проценты — 6% и менее);

фиксируется стоимость квадратного метра (что в условиях постоянного роста цены на недвижимость является безусловным благом).

Как рефинансировать платежи и перевести их в коммерческий банк

Основные условия рефинансирования договора социальной ипотеки:

отсутствует заключенный договор целевого денежного займа;

нет неисполненных судебных решений о взыскании задолженности;

нет регистрации права собственности по квартире на гражданина;

договор соципотеки заключен не на индивидуальный дом, а на квартиру в многоквартирном жилом доме;

при условии рождения ребенка в период участия в программе социальной ипотеки, произведено начисление государственной поддержки на сумму 200 тыс. рублей или подано заявление от участников договора об отказе на получение государственной поддержки.

Если все эти условия соблюдены, то заемщик может подать заявление в ГЖФ на рефинансирование. Затем Фонд выдает заемщику справку об остатке долга и выписку из ЕГРН. А затем следует, фактически, ипотечная сделка с банком: гражданин подает заявку на ипотечный кредит, получает одобрение и снова идет с ним в ГЖФ, чтобы расторгнуть там договор соципотеки и заключить договор купли-продажи. Переход права собственности на квартиру происходит с обременением в пользу банка.

На основании зарегистрированного договора купли-продажи и осуществленного перехода права банк переводит в Фонд остаток суммы по договору купли-продажи. И в дальнейшем все отношения по погашению этого остатка ипотечник имеет уже с банком.



Людмила Губаева