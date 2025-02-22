План по вводу жилья на 2025 год в Татарстане выполнен на 18%

Фото: Олег Тихонов

В Татарстане выполнили на 18% план по вводу жилья на 2025 год. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Дамир Шайдуллин на совещании в Доме Правительства с участием раиса республики Рустама Минниханова.

На сегодняшний день в Татарстане ввели в эксплуатацию 583 тыс. квадратных метров жилья, что составляет 18% от годового плана. Наилучшие показатели выполнения планируемых объемов — по линии индивидуального жилищного строительства. На конец февраля в республике сдано 525 тысяч кв. м ИЖС, или 37% от плана.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

В части социальной ипотеке в республике достроены три из 35 планируемых к сдаче в 2025 году домов. План по соципотеке выполнен на 16%, введено в эксплуатацию 25,4 тысячи кв. м. По линии коммерческого строительства с начала года сдано девять многоквартирных домов общей площадью более 32 тысяч кв. м — это 2% от запланированного.

Минстрой Татарстана определил минимальный план по вводу жилья на 2025 год в размере 3,2 млн кв. м. Из этой суммы 1,4 млн кв. м будет построено в рамках индивидуального жилищного строительства, 1,6 млн кв. м — в сегменте многоквартирного инвестиционного жилья и 162 тыс. кв. м — по программе соципотеки.

Зульфат Шафигуллин