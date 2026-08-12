Башкирия не планирует приватизацию «Башспирта»
Ранее СМИ сообщали о возможном интересе к покупке компании
Власти Башкирии на данный момент не рассматривают продажу АО «Башспирт». Об этом заявил глава республики Радий Хабиров.
— Это такой сложный бизнес. Но, с другой стороны, зачем продавать? Работает, значит, пусть работает. Оно нам очень помогает, — сказал он на встрече со СМИ.
АО «Башспирт» работает с 2000 года и объединяет четыре ликеро-водочных завода и одно спиртовое предприятие. По итогам 2025 года выручка компании составила 11,57 млрд рублей, чистая прибыль — 266,5 млн рублей.
Ранее сообщалось, что крупнейший производитель спирта в стране «Росспиртпром» рассматривает возможность покупки «Башспирта». Эксперты оценивали весь бизнес в 4—5 млрд рублей.
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