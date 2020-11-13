Ахметова Ирина Гареевна
Общая информация
В 2002 году окончила магистратуру ФГБОУ ВПО «КГЭУ» с квалификацией «Магистр техники и технологии», в 2002 году получила диплом о профпереподготовке по программе «Преподаватель высшей школы» в ФГБОУ ВПО «КГЭУ», в 2008 году прошла обучение в Корпоративном энергетическом университете по направлению «Экономика и управление в электроэнергетике».
В 2003 году защитила кандидатскую диссертацию во Всероссийском теплотехническом институте г. Москвы.
В 2009 году получила ученое звание доцента по кафедре «Экономика и организация производства».
В 2018 году присвоена ученая степень доктора технических наук.
Этапы карьеры
1996-2002 гг. — учеба в КГЭУ,
2002 г. — аспирант КГЭУ,
2002 г. — старший преподаватель кафедры «Экономика и организация производства» КГЭУ,
2003 г. — защита кандидатской диссертации (ВТИ, г. Москва),
2003 г. — заместитель декана заочного факультета КГЭУ,
2007 г. — доцент кафедры «Экономика и организация производства» КГЭУ,
2008 г. — заместитель заведующего кафедрой «Экономика и организация производства» КГЭУ,
2009 г. — присвоено ученое звание доцента,
2013 г. — заведующий кафедрой «Экономика и организация производства» КГЭУ,
2017 г. — директор Института дополнительного профессионального образования КГЭУ,
2018 г. — присвоена ученая степень доктора технических наук,
2018 г. — директор Института цифровых технологий и экономики КГЭУ,
2019 г. — проректор по научной работе КГЭУ.
Научные достижения
В 2003 году защитила кандидатскую диссертацию во Всероссийском теплотехническом институте г. Москвы.
В 2013 году состоялась защита аспиранта по специальности 08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством».
В 2018 году присвоена ученая степень доктора технических наук.
Количество публикаций — 90, в т.ч. 25 статей в журнале перечня ВАК
Являлась руководителем образовательной программы по курсам повышения квалификации «Обучение ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности» по госконтракту с Министерством энергетики РФ (2012-2014 гг.).
Являлась руководителем НИР на тему «Разработка схемы теплоснабжения г. Казани» (2014 г.)
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Дата последнего обновления: 13.11.2020