Башкирия планирует продать «Роснефти» оставшийся пакет акций «Башнефти»
Ранее первая часть пакета уже была продана за 14,8 млрд рублей
Башкирия намерена продать «Роснефти» оставшийся пакет акций «Башнефти». Об этом заявил глава республики Радий Хабиров.
— Мы в оперативные процессы не вмешиваемся. А в условиях, когда денег не хватает, то естественный процесс — продавать, что имеется в собственности, поскольку на рынке занимать дорого, — передает его слова «Интерфакс».
Ранее, в начале июня, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщал, что часть пакета была продана с возможностью обратного выкупа, когда у республики появится такая возможность. Стоимость сделки составила 14,8 млрд рублей.
Также сообщалось, что Минфин Башкирии перенес на неопределенный срок размещение трехлетних облигаций серии 34018 объемом 7 млрд рублей.
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