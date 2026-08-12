Башкирия планирует продать «Роснефти» оставшийся пакет акций «Башнефти»

Ранее первая часть пакета уже была продана за 14,8 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

Башкирия намерена продать «Роснефти» оставшийся пакет акций «Башнефти». Об этом заявил глава республики Радий Хабиров.

— Мы в оперативные процессы не вмешиваемся. А в условиях, когда денег не хватает, то естественный процесс — продавать, что имеется в собственности, поскольку на рынке занимать дорого, — передает его слова «Интерфакс».



Ранее, в начале июня, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров сообщал, что часть пакета была продана с возможностью обратного выкупа, когда у республики появится такая возможность. Стоимость сделки составила 14,8 млрд рублей.

Также сообщалось, что Минфин Башкирии перенес на неопределенный срок размещение трехлетних облигаций серии 34018 объемом 7 млрд рублей.

Вадим Вахрушев