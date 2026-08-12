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Великобритания разрешила операции с активами «Лукойла» до 2027 года

19:47, 12.08.2026

Предыдущее разрешение истекало 25 августа 2026 года

Великобритания разрешила операции с активами «Лукойла» до 2027 года
Фото: Динар Фатыхов

Правительство Великобритании продлило срок действия лицензии, которая позволяет проводить операции с зарубежными структурами «Лукойла». Информация об этом опубликована на официальном сайте кабинета министров Соединенного Королевства.

В сообщении указано, что лицензия, которая начала действовать 27 ноября 2025 года, будет действительна до 26 февраля 2027-го, — передают «Ведомости».

Ранее сообщалось, что американские сенаторы проголосовали за принятие законопроекта об ужесточении санкций в отношении России и Ирана. Документ направлен на рассмотрение в Палату представителей Конгресса США.

Вадим Вахрушев

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