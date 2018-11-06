ООО Стомус
Медицина, Стоматология, Частные клиники
Общая информация
Сеть клиник «Стомус» основана в 1998 году. Представлена в двух городах Татарстана: Казани и Альметьевске.
За годы работы компания сформировала концепцию оказания качественных услуг, которая складывается из следующих составляющих.
- Комплексный подход к лечению. Квалифицированные специалисты из разных областей стоматологии (терапевты, хирурги, ортопеды, ортодонты) в пределах клиники помогут решить любые проблемы с зубами.
- «Стомус» один из первых в республике освоил и применяет для татарстанцев достижения мировой стоматологии. Сегодня это Amazing White, Zoom 3 – в отбеливании зубов, в протезировании и имплантологии – Procera и оксид циркония.
- Щадящие технологии. Использование таких современных аппаратов, как ортопантомограф и визиограф, позволяет получать высокоинформативные снимки зубов и челюстных суставов. При этом доза облучения снижена на 90%!
- Визуализация лечения. Клиент может отслеживать действия врача благодаря внутриротовой (интраоральной) камере. Она проецирует изображение на экран. Это позволяет пациенту получить исчерпывающую информацию о состоянии полости рта, увидеть на экране цветное, увеличенное во много раз изображение любого зуба, оценить фактическое состояние до и после лечения.
- Единая информационная база. Для каждого пациента заводится индивидуальный файл, вся информация хранится в архиве. Поэтому и спустя много лет пациент может вернуться в клинику и увидеть, что тогда происходило с его зубами. Это очень важно для постоянного контроля состояния зубов. Кроме того, каждый врач (терапевт, ортопед, хирург или ортодонт) имеет доступ к общей информационной базе и может увидеть цифровое изображение отснятого зуба на экране компьютерного монитора прямо на своем рабочем месте.
- Неподдельное внимание персонала к условиям содержания клиник. Стерилизационная программа с использованием автоклава гарантируют абсолютную безопасность от инфицирования.
- Собственная высокотехнологичная зуботехническая лаборатория. Новейшее оборудование, широкий спектр ортопедических работ позволяют сделать оказание услуг качественным.
Директор — Галимов Ильдар Исмагилович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420066, Татарстан респ, г. Казань, ул. Абсалямова, д. 14
- Телефон: (843) 555-03-03
- Сайт: www.stomus.com
Дата последнего обновления: 06.11.2018