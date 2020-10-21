Список персон

Галиев Ирек Римович

Промышленность, Медицина, Пищевая промышленность

Общая информация

Родился 3 апреля 1971 года в Альметьевске.

Образование

1995 г. — Казанский государственный медицинский университет, специальность — челюстно-лицевой хирург.

Трудовая деятельность

До 2002 г. — работал в медсанчасти ОАО «Татнефть» челюстно-лицевым хирургом.

С 1998 г. — соучредитель сети стоматологических клиник «Стомус».

С 2010 г. — учредитель и генеральный директор ООО «Регион Нк» (сеть пекарен «Жар-Свежар»).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань

Дата последнего обновления: 21.10.2020

Прикрепленные материалы


Если вы нашли ошибку, напишите нам