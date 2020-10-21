Галиев Ирек Римович
Общая информация
Родился 3 апреля 1971 года в Альметьевске.
Образование
1995 г. — Казанский государственный медицинский университет, специальность — челюстно-лицевой хирург.
Трудовая деятельность
До 2002 г. — работал в медсанчасти ОАО «Татнефть» челюстно-лицевым хирургом.
С 1998 г. — соучредитель сети стоматологических клиник «Стомус».
С 2010 г. — учредитель и генеральный директор ООО «Регион Нк» (сеть пекарен «Жар-Свежар»).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
Дата последнего обновления: 21.10.2020