«К этим решениям тренеров не придерешься»: пять свежевызванных сборников «Рубина»

Билялетдинов и Шаронов — о сильных сторонах Сорокина, разнице между Степановым и Сагитовым и плюсах и минусах других казанских «юниоров»

На днях ФК «Рубин» опубликовал довольно внушительный список своих игроков, вызванных в различные национальные команды. Даже если исключить из него двух легионеров — Филипа Уремовича и Резу Шекари, то в остатке мы имеем сразу пятерых российских футболистов, получивших приглашение в сборные разных возрастов, — это Егор Сорокин, Данил Степанов, Артур Сагитов, Илья Агапов и Владислав Микушин. Пожалуй, это один из лучших результатов работы клубной академии за последние годы. «Реальное время» рассказывает о каждом из сборников с помощью экспертов, знающих их не понаслышке, — Рината Билялетдинова и Романа Шаронова.

Егор Сорокин (первая сборная)

Защитник «Рубина» впервые оказался в окончательном списке игроков национальной команды, отправляющихся на официальные матчи, — пусть и не с самыми серьезными оппонентами, сборными Кипра и Сан-Марино. Завтра, 30 мая, Егор отправится в расположение сборной России в Новогорск.

Сказать, что он это заслужил, будет банальной, но истиной. Курбан Бердыев уже отмечал, что защитник перерос уровень нынешнего состава «Рубина», а стало быть, существует вероятность, что вскоре мы можем не увидеть Сорокина в футболке казанской команды.

Мало кто помнит, что первый раз на поле в матче Премьер-лиги 18-летний Сорокин вышел еще в 2014 году под руководством Рината Билялетдинова (это была гостевая игра с «Ростовом»). О дебюте Егора бывший главный тренер казанского клуба рассказал «Реальному времени»:

— У него тогда получилось около десяти минут игрового времени, и мы, кстати, выиграли — 2:1. Ростовчанам нужно было отыгрываться, и они начали делать перестроения, поэтому пришлось выпускать Егора пятым защитником — левым центральным, какого он сейчас и играет.

И ведь все снял сверху, и уплотнил пространство — заткнул все дырки, куда они могли проникнуть. Тогда за «Ростов» играл такой защитник Дьяков — он еще у меня в дубле «Локомотива» был, так что я знал особенности его игры и где он будет открываться в штрафной для игры головой. И так и получилось, что Егор пару раз верховую борьбу у него выиграл.



Не могу сказать, что один лишь я открыл ему дорогу в большой футбол. На каждом этапе были люди, которые ему помогли. Егор же из Питера, но там он не подошел. И те люди, которые его нашли и перевели в «Рубин», тоже немало поучаствовали в его становлении.

В ответ на просьбу прокомментировать появившуюся на прошлой неделе информацию об интересе к Сорокину со стороны московского «Локомотива» сам футболист в личной беседе с вашим корреспондентом отрицательно покачал головой и сказал, что даже не в курсе, откуда она идет. Но ясно, что к такому «лакомому кусочку», да еще с российским паспортом, уже присматриваются топ-клубы РПЛ. Тем более что еще зимой, как признался Егор, были контакты с «Зенитом».

Сорокин — лучший бомбардир «Рубина», играющий, как мы знаем, далеко не в нападении. Парадокс, но таковы реалии этого состава команды. Его подключения в атаку при стандартах, а порой и с игры, стали фишкой нынешнего «Рубина» и, в общем-то, его главным оружием.

— Видно было, что парень умеет играть не просто за счет роста, а именно за счет выбора позиции, — продолжает Ринат Билялетдинов. — То есть было понятно, что с ним надо работать, объяснять, но интуитивно он всегда был близок к хорошим, правильным позициям.

Думаю, вызов в первую сборную в данном случае абсолютно оправданный. Он игрок основы своей команды, ее лучший бомбардир. Даже если у кого-то было желание придраться к этому решению тренерского штаба сборной, тут, думаю, не придерешься.

Защитника Данила Степанова и нападающего Артура Сагитова вызвали в молодежную сборную России впервые

Данил Степанов и Артур Сагитов (молодежная сборная)

Защитника Данила Степанова и нападающего Артура Сагитова вызвали в молодежную сборную России впервые. «Молодежка» проведет свой сбор в Австрии с 30 мая по 6 июня, в его рамках россияне сыграют контрольный матч с командой Чехии.

Сравнивать прогресс этих игроков сложно — все-таки они играют на разных позициях, но место на поле в играх за основную команду оба стали получать на последних зимних сборах. Степанов дебютировал за «Рубин» весной и сразу отметился неплохой техникой и склонностью к подключениям в атаку по флангу. Да, играл не без ошибок, но было заметно его желание. И никакой робости перед «дядьками» главной лиги страны.

Наставник молодежной команды «Рубина» (откуда игрок перешел в основу зимой) Роман Шаронов в беседе с корреспондентом «Реального времени» также отмечает большое желание Данила:

— Его всегда отличало отношение к футболу. То есть он всегда отдается игре, вне зависимости от времени и места, в котором находится, — официальный матч это или просто тренировка. Это его отличительная черта и его большой плюс.

Форвард же Артур Сагитов начал забивать за основу еще в заключительной игре турецкого сбора против московского «Динамо» — тогда он головой перебросил голкипера москвичей Антона Шунина.



Голом уже на официальном уровне Сагитов отметился в первой же игре после возобновления чемпионата — в ворота «Ахмата». Однако постепенно Артур стал получать меньше игрового времени. Как признавался Курбан Бердыев на одной из последних открытых тренировок «Рубина», игрок мог провести этот отрезок лучше.

— Сагитов стал более уверенным, хотя можно было достичь большего, — говорил наставник казанцев перед игрой с «Краснодаром».

То, что Артур довольно быстро «поймал звезду», стало понятно еще после первого его гола, когда тренеры запретили ему общаться с прессой. Дальнейшая его игра лишь показала, что он действительно сбавил к себе требования.

— Я считаю, что этому футболисту нужно адекватно оценивать свои игровые качества. Адекватно оценивать себя как игрока, — прокомментировал Роман Шаронов пока еще недолгую карьеру Сагитова в «Рубине».

Владислав Микушин (на фото) и Илья Агапов уже перебрались из молодежного состава в расположение основой команды «Рубина», однако официальных игр с ней пока не проводили

Владислав Микушин и Илья Агапов (юношеская сборная U18)

18-летние защитники Владислав Микушин и Илья Агапов уже перебрались из молодежного состава в расположение основой команды «Рубина», однако официальных игр с ней пока не проводили — в их активе пока лишь тренировки с основой и сборы.

Оба игрока с 20 по 24 мая участвовали в Slovakia Cup, где в составе юношеской сборной России заняли третье место, а теперь обоих вызвали в сборную U18 для участия в традиционном турнире памяти Валентина Гранаткина, который пройдет в Санкт-Петербурге. На групповом этапе Россия сыграет с Индией, Болгарией и Молдовой.

— Микушину в первую очередь надо научиться контролировать свои эмоции, — продолжает Шаронов в беседе с «Реальным временем». — Владислав слишком эмоционален, когда играет на позиции центрального, ему нужно больше хладнокровия. Что касается Агапова, то ему нужно отдаваться футболу каждую минуту, когда он находится на футбольном поле. У него есть такое, что порой он тренируется не на своем максимуме. Если, к примеру, брать Степанова, то он всегда максималист — вне зависимости от всего. В этом Илье стоит брать пример с Данила. Я не говорю, что Илья не отдается, но он точно работает не на все сто. Вернее, сегодня может быть 100, завтра — 99, послезавтра — 80.

Я оцениваю этих ребят в первую очередь с точки зрения психологии, ведь сейчас они тренируются с первой командой, и на игровые ошибки им там указывают тренеры. Тем не менее вкратце можно сказать и об игровой составляющей. Каждому из этой четверки нужно еще очень много работать, чтобы стать настоящими футболистами. Исходя из позиций, на которых они выступают. У каждого пробелов еще достаточно. Если мы говорим о позиционной игре, работе с мячом и так далее — у каждого есть свои плюсы и минусы. Нужно совершенствоваться.

Самое главное — это любить футбол. А любить футбол — это отдаваться ему на все 100 процентов. Повторю, они должны ценить каждую секунду, которую проводят на футбольном поле. Они молоды, думают, что у них еще много времени, но это не так. Если они будут находиться в правильном психологическом состоянии, то есть любить футбол, тогда они точно достигнут определенного прогресса, — подвел итог главный тренер молодежной команды «Рубина».