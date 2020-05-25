В Казани с участием прокурора РТ стартовал процесс по тройному убийству в Менделеевске

Фото: "Реальное время"

Сегодня Верховный суд Татарстана приступил к рассмотрению уголовного дела о пьяной расправе в Менделеевске, жертвами которой стали жена, двухлетний сын и 19-летний пасынок слесаря-сантехника Айнура Харисова. Гособвинение Харисову сегодня огласил прокурор РТ Илдус Нафиков, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Кроме тройного убийства с особой жестокостью слесарю-сантехнику вменяют покушение на жизнь 12-летнего пасынка. Вину он признает частично.

Отметим, что в СИЗО-1 Казани, где содержится обвиняемый Харисов, с 22 мая объявлен карантин и введены особые режимно-ограничительные мероприятия — по приказу главного санитарного врача ФСИН России. Причиной стали положительные тесты на COVID-19 нескольких сотрудников учреждения.

Как утверждают источники «Реального времени», фигурант дела о тройном убийстве стал единственным арестантом СИЗО-1, чья доставка в суд сегодня была обеспечена, несмотря на особый режим.

Какую «предсмертную» записку оставил обвиняемый и как его начальник посодействовал задержанию — в материале «Реального времени».