В Татарстане 16-летний подросток в восьмой раз предстанет перед судом — теперь за угоны и кражи

Фото: «Реальное время»

Следком по РТ направил в суд дело 16-летнего рецидивиста из Зеленодольского района. По версии следствия, на его счету — угоны и покушения на угон шести автомобилей в Казани и поселке Васильево Зеленодольского района, а также кража шампуней из магазина в Волжске и грабеж.



Как полагают силовики, одним из мест преступления стал бар в Васильево, откуда парень пытался украсть упаковку с пивом: взял напиток из холодильника, у барной стойки приложил к терминалу оплаты вместо карточки кусок пластмассы, но бармена смутил возраст юного покупателя. В итоге мальчишка попытался ударить бармена, а затем кинулся бежать, но унести награбленное не смог — упаковка с пивом порвалась.

По данным силовиков, обвиняемый ранее семь раз привлекался к уголовной ответственности. Суда он ждет в СИЗО.