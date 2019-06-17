Хакеры с железной дороги: в Казани судят мошенников за аферу с билетами РЖД

Девятерых жителей Татарстана подозревают в хищении полумиллиона рублей со счетов компании, торгующей электронными проездными

Уголовное дело «железнодорожных хакеров» стартовало сегодня в Приволжском райсуде Казани. Девять казанцев обвиняются в мошенничестве в сфере компьютерной информации, совершенном организованной группой. По версии обвинения, члены организованной группы за три зимних месяца в 2017—2018 гг. похитили более 405 тыс. рублей с расчетного счета санкт-петербургской компании ООО «Сервис 007», осуществляющей продажу электронных железнодорожных билетов. Если вина «хакеров» будет доказана, им грозят сроки от 3 до 10 лет и миллионные штрафы.

Билет взял — билет сдал



По версии обвинения, девять жителей Татарстана — Абросимов, Галкин, Маланин, Мифтахов, Рашидов, Сайкин, Сапожников, Семенов и Фаткуллин — в составе организованной группы в декабре 2017 г. наладили нехитрый бизнес с фиктивной покупкой и реальным возвратом железнодорожных билетов. Существовал этот бизнес три месяца — до февраля 2018-го, когда «хакеров» обнаружили.

Девятерых татарстанцев обвиняют в том, что они, используя пароль и логин сотрудника ООО «Сервис 007», приобретали у компании через интернет железнодорожные билеты на подставных лиц, при этом реально деньги за билеты не перечислялись, но проездные документы в базе компании числились как сполна оплаченные. Затем, согласно обвинению, граждане, чьи паспорта были указаны в билетах, шли с распечатанными билетами в кассы вокзала и оформляли возврат — при этом «виртуальные» деньги превращались в реальные и перекочевывали в карманы организаторов незаконного бизнеса.

По данным обвинения, казанские «хакеры» похитили с расчетного счета ООО «Сервис 007» 405 632 рубля, однако с учетом изъятых у них электронных билетов размер причиненного компании ущерба составил меньшую сумму — 343 227 рублей.

Дело о хищении средств ООО «Сервис 007» расследовали сотрудники Казанского линейного управления МВД РФ на транспорте, при этом первоначально дело было направлено в суд в Ульяновске, однако по ходатайству подсудимых, большинство из которых проживает в Казани, рассматриваться оно будет здесь.

Из девяти подсудимых в зале присутствовали лишь шестеро, которые явились туда сами — они находятся под подпиской о невыезде

Шутки в сторону

По сути, процесс еще не начался: сегодня были выполнены лишь формальности, и то частично. Суд установил личности подсудимых, да и то не всех. А из девяти подсудимых в зале присутствовали лишь шестеро, которые явились туда сами — они находятся под подпиской о невыезде.

Хотя некоторым фигурантам уже довелось ознакомиться на опыте с прелестями жизни за решеткой. К примеру, Амир Мифтахов почти полгода провел в следственном изоляторе, откуда впоследствии был выпущен под подписку о невыезде.

Перед началом процесса все они были настроены вполне оптимистически, перешучивались между собой и с адвокатами и прикидывали, много ли времени отнимет первое судебное заседание. Но когда кто-то озабоченно произнес: «Шьют организованную группу», — шутки стихли: парни осознали, что обвинение в мошенничестве, совершенном в составе организованной группы, автоматически утяжеляет потенциальное наказание. И с этого момента они стали прикрывать лица от фото- и видеокамер. В зале суда в руках у них вдруг появились листки бумаги, которыми они заслоняли лица, сдвигая эти импровизированные маски только когда отвечали на вопросы суда.

Отсутствуют по веским причинам

Председательствующий судья Ильнур Гарифуллин начал с «переклички», и выяснилось, что трое подсудимых — Рашидов, Абросимов и Сапожников — в зале не присутствуют. При этом двое последних не явились в суд, поскольку пребывают в местах лишения свободы за ранее совершенные преступления. Абросимов — двухлетний срок в Чистопольской исправительной колонии, а Сапожников — в Самарской области.

Не явился в суд и представитель потерпевшей компании. Зато в зале была мать одного из подсудимых — 26-летнего Рамиля Фаткуллина. Она сообщила корреспонденту «Реального времени», что сын буквально только что защитил вузовский диплом.

Ростислав Сайкин (слева) и Рамиля Фаткуллин с матерью

Молодые и безработные

Устанавливать личности явившихся на процесс подсудимых суд начал с Рамиля Фаткуллина. Выяснилось, что он не женат, бездетен и официально нигде не работает.

22-летний Павел Галкин, к которому обратился затем председательствующий судья, имеет за плечами лишь среднюю школу. До недавнего времени он был официально безработным, хотя состоит в гражданском браке и имеет на иждивении 4-летнего сына.

— Два месяца назад официально трудоустроился экспедитором, — сообщил он суду положительный факт биографии.

Семейными оказались и еще двое подсудимых. 22-летний Амир Мифтахов сообщил, что живет в гражданском браке и имеет 8-месячную дочь. Он работает мастером в частной компании.

Сергей Маланин, которому исполнилось 25 лет, успел не только жениться, но и развестись, а детей у него двое — 5 и 6 лет. Работает Маланин, по его словам, менеджером. Ранее он был судим по двум статьям — за кражу и грабеж, получил условный срок.

Одинокими и бездетными оказались уроженец Буинска Ростислав Сайкин и Дмитрий Семенов. Последний является самым старшим из присутствовавших подсудимых — ему исполнилось 32 года.

Гособвинение в лице помощника прокурора Приволжского района Айдара Нагуманова, подсудимые и их адвокаты не сочли возможным начать рассмотрение дела в отсутствие троих подсудимых, и суд учел их мнение. Судебное заседание отложили более чем на месяц — до 29 июля.

Маланин ранее был судим по двум статьям — за кражу и грабеж, получил условный срок

Последователи Матюшева?

Дело казанских «железнодорожных хакеров» перекликается с недавно нашумевшим делом преступного сообщества, организованного недавно арестованным 25-летним хакером из Кингисеппа Максимом Матюшевым. Его расследует Управление на транспорте ГУ МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Матюшеву вменяют 6 эпизодов с хищением денежных средств в особо крупных размерах со счетов туроператоров, продающих ж/д билеты, в Ленобласти и 6 аналогичных эпизодов в Москве. В деле имеются еще несколько подозреваемых — ровесники Матюшева и казанских «хакеров» — им от 21 до 28 лет. Следствие полагает, что на самом деле мошенники не ограничивались Ленобластью и Москвой, а действовали, как говорится, от Москвы до самых до окраин.

Инна Серова, фото автора