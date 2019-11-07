«Голосовал не бескорыстно»: обвинительно-оправдательный приговор Хайдару Халиуллину

Казанский суд признал экс-главу бизнес-ассоциации Татарстана виновным в 10 эпизодах преступлений и непричастным еще к 26

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Казани продолжится оглашение 600-страничного приговора по делу о распиле грантов на поддержку предпринимателей в Татарстане. Уже ясно — экс-президенту Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ Хайдару Халиуллину не удалось убедить Вахитовский суд в том, что обвиняемым он стал по ошибке. Из оглашенного за два дня следует — Халиуллин виновен в хищениях минимум 11 млн рублей и не причастен еще к трем эпизодам афер, а также подделке документов и легализации имущества. Председательствующий огласил и мобильный компромат — эсэмэски ВИП-подсудимого.

День рождения за решеткой



50-летие в зале суда встретил вчера Сергей Васильев, владелец компании «Птичий рай в Аракчино» и получатель 1 млн рублей от Минэкономики Татарстана. Юбиляр — единственный, кто находится под стражей из фигурантов дела о хищениях по программе «Лизинг-грант». В перерыве заседания он получил поздравления от адвоката и других участников процесса. Желали здоровья и воли. А секретарь суда даже разлила по пластиковым стаканчикам воду для собравшихся.

«Подарком» от судьи Наиля Камалетдинова стала приличная скорость чтения, благодаря которой к концу второго дня оглашения он добрался до 31-го по счету васильевского эпизода. И признал именинника виновным в мошенничестве с получением 1 млн рублей.

Днем ранее у выхода судьи из совещательной комнаты у зала Вахитовского суда собрались около 60 человек. Даже 22 подсудимым в зале и их защитникам не хватало места — кроме представителей СМИ на заседание явилась группа поддержки Хайдара Халиуллина из Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ. Вчера слушателей на заседании было уже меньше. Заметно поредели и плотные ряды адвокатов. А вот гособвинитель не оставил пост.

50-летие в зале суда встретил вчера Сергей Васильев, владелец компании «Птичий рай в Аракчино» и получатель 1 млн рублей от Минэкономики Татарстана

В прениях старший помощник прокурора Вахитовского района Степан Спиридонов запросил для 23 обвиняемых наказание в виде 105 лет лишения свободы — как реального, так и условного. Самый большой срок — 8 лет колонии общего режима — старший помощник прокурора Вахитовского района предложил для Хайдара Халиуллина. Для его бывшей супруги Марины, главбуха в протезно-ортопедическом предприятии «Алтос», просил 7 лет колонии и на год меньше — для ее однокурсницы, частного предпринимателя Вероники Мирзагалямовой.

Напомним, бывший соратник экс-президента АМСБ Тимур Аюпов в августе прошлого года получил 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Перед этим он заключил досудебное соглашение, полностью признал вину в хищениях 21,8 млн рублей по программе «Лизинг-грант» и покушениях на хищение еще 18 млн, а еще дал показания против других фигурантов дела.

ОПГ не было, подделка и легализация вменены излишне

5—6 ноября суд огласил приговор в части 36 эпизодов, связанных с деятельностью пяти фирм и частных предпринимателей —получателей грантов от 1 до 2,4 млн рублей. В их числе — «Мрамор-Казань», «Белый хлеб», «Пышка» и «Воля», а еще претендовавшие на гранты для закупки оборудования под свиноферму и рыбзавод «Вектор» и «Кама».

Все эти компании не были членами Ассоциации малого и среднего бизнеса, однако, согласно приговору, именно в этом качестве часть из них позиционировал президент АМСБ Хайдар Халиуллин на заседаниях конкурсной комиссии в Минэкономики Татарстана.

По каждому эпизоду в приговоре сразу дана оценка доказательствам и квалификация деяний. Поэтому первые оправданные и осужденные в зале появились задолго до перехода к резолютивной части.

Степан Спиридонов запросил для 23 обвиняемых наказание в виде 105 лет лишения свободы — как реального, так и условного

Судом установлено — члены преступной группы заранее решили поучаствовать в распиле грантов и распределили роли: занимались поиском фирм-претендентов, нередко инициируя создание новых специально под грант, затем фабриковали документы о приобретении оборудования в лизинг и хозяйственной деятельности, заверяли их липовыми и настоящими печатями и подавали заявки в министерство, где отсутствовала надлежащая проверка получателей. Затем средства приходили на счет фирм и похищались путем перевода контрагентам с последующим обналичиванием.

По версии следствия и обвинения, все вышеупомянутые действия совершались в составе орггруппы, в которую входили Халиуллины, Мирзагалямова и уже осужденный Аюпов. Однако председательствующий счел существование ОПГ не доказанным и квалифицировал эпизоды мошенничества в качестве совершенных группой лиц по предварительному сговору.

Далее судья Камалетдинов последовательно оправдал Хайдара Халиуллина «как лицо не являющееся лидером или организатором ОПГ» (ст. 174.1 УК РФ) по всем 12 оглашенным эпизодам легализации похищенных средств, а также 11 эпизодам подделки документов (ч. 2 ст. 327 УК). Поскольку суду не представлено доказательств, что президент АМСБ лично совершал эти действия.

Схожим образом по части «сопутствующих» эпизодов оправдали Мирзагалямову и Халиуллину. Впрочем, были установлены и факты их участия в подделке, однако суд исключил эти эпизоды из обвинения как излишне вмененные. Потому что установил — поддельные договора лизинга и платежки официальными документами не являлись и самостоятельной юридической силы не имели, но были нужны как способ хищения. Таким же способом суд счел перечисление средств для их обналичивания и включил эти действия в состав мошенничества.

У защитников такой подход удивления не вызвал — они считали эпизоды подделки и легализации лишними еще на стадии расследования дела в ГСУ МВД Татарстана.

Судья Камалетдинов последовательно оправдал Хайдара Халиуллина «как лицо не являющееся лидером или организатором ОПГ» (ст. 174.1 УК РФ) по всем 12 оглашенным эпизодам легализации похищенных средств, а также 12 эпизодам подделки документов (ч. 2 ст. 327 УК)

Вывод суда: «Содержание и качество заявок Халиуллина не интересовало»

Частичное оправдание бывшего президента бизнес-ассоциации не вызвало бурной радости у его друзей и коллег. Да и сам Хайдар Халиуллин довольным не выглядел. Ведь суд за два дня оглашения признал его виновным в девяти эпизодах мошенничества в крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и одном эпизоде мошенничества в особо крупном размере, также в сговоре (ч. 4 ст. 159 УК) с общим ущербом 11,4 млн рублей. Халиуллин же настаивает — преступлений не совершал, подставили.

В приговоре отражен убийственный для общественного деятеля вывод судьи Камалетдинова по итогам оценки доказательств:

— Халиуллин голосовал не за действительно стоящие проекты, а за те, в которых был заинтересован лично. За которые его просили на условиях взаимности. При этом содержание и качество заявок его не интересовало, поскольку он действовал не бескорыстно...

Руководство Минэкономики РТ на следствии настаивало — система исключала злоупотребления со стороны членов комиссии. К этой позиции суд отнесся критически. Привел ссылку на показания зампреда правления Торгово-промышленной палаты РТ Артура Николаева и представителя «Опоры России» Иннокентия Френкеля.

Оба сначала отрицали любые попытки членов комиссии повлиять на итоги голосования, но в последующем свидетельствовали против Халиуллина. Николаев заявлял, что видел передачу президентом АМСБ некоего листка с просьбой «проголосовать за них». Френкель же сообщил — просьбы были неоднократными. Это подтверждает и «засвеченная» судом переписка в WhatsApp. «Установлено, что 18 апреля 2014 года в 11.26 Халиуллин отправил Френкелю сообщение: «Номера 35, 45, 68 от 30 октября 14 года мои. 25, 34, 39, пожалуйста».

Маленькой сенсацией стала смена курса судом, который вчера под вечер оправдал главного фигуранта дела сразу по трем эпизодам афер

Показания свидетеля защиты — вице-президента АМСБ Роберта Закирова суд расценил как попытку помочь давнему другу. Закиров рассказывал, что все члены Ассоциации настаивали на тщательной проверке документов претендентов на бизнес-гранты, даже требовали проведения онлайн-трансляций с конкурсной комиссии, но так и не добились этого. В то же время, по словам Закирова, само по себе решение конкурсной комиссии носило лишь рекомендательный характер. С его слов, он лично был свидетелем, как Халиуллин объяснял это Тимуру Аюпову, который как раз и просил «решить вопрос» на комиссии.

Также суд учел показания самого Хайдара Халиуллина, что он неоднократно по просьбе Аюпова голосовал за продвигаемые им компании — потому что доверял этому человеку.

«Все сомнения трактуются в пользу обвиняемого»

Маленькой сенсацией стала смена курса судом, который вчера под вечер оправдал главного фигуранта дела сразу по трем эпизодам афер. Первым стало покушение на хищение 2,1 млн рублей. Получить эти деньги с 2014 по 2016 год неоднократно пыталась компания «Вектор», созданная ныне подсудимой Надеждой Дубровской.

Судом установлено — Дубровская представляла в Минэкономики сфальсифицированные документы о закупке оборудования для свиноводства и комбикормов, однако заявку неоднократно заворачивали то из-за ошибки в адресе, то из-за отсутствия гарантийного письма. Со слов бизнеследи, заявленной деятельностью заниматься она и не собиралась, хотела лишь получить деньги. А документы для «Вектора» готовила Вероника Мирзагалямова, которая ранее предложила помощь с получением гранта за «откат» в 10 процентов. Тогда как стандартная по другим эпизодам «такса» составляла 30%, а ряд предпринимателей уверяли — из выигранного миллиона получили всего 500 тысяч рублей.

Ну а заявку «Вектора» Минэкономики забраковало, несмотря на ее высокий рейтинг на заседании конкурсной комиссии — 24 балла из 25 возможных.

«Прямых доказательств, что Халиуллин просил членов комиссии о заявке ООО «Вектор», не представлено. Достоверно установить, кто именно от Ассоциации принимал участие в том заседании — Халиуллин или Аюпов — и кто обеспечил почти максимальный балл, не представляется возможным. Следствием эти документы не обнаружены», — сообщил судья и далее напомнил — «все сомнения трактуются в пользу обвиняемого».

На жестких дисках с компьютеров Халиуллиной и Мирзагалямовой (на фото) следователи нашли немало сфабрикованных документов, что пошли в это уголовное дело

Суд постановил — оправдать Халиуллина по этому эпизоду. А вот его бывшую супругу Марину Халиуллину, как готовившую липовые документы, вместе с Мирзагалямовой и Дубровской признал виновными в покушении на мошенничество.

В следующие полчаса экс-президент АМСБ был оправдан по эпизоду миллионной субсидии для строителя «Птичьего рая в Аракчино» Васильева, посчитав, что одних лишь слов Аюпова о руководящей роли шефа недостаточно. Отметим, что попытки защиты добиться полного исключения показаний этого досудебщика успехом не увенчались. Как и ссылки на появление у Аюпова дорогостоящих покупок в период рассматриваемых преступлений на фоне отсутствия таковых у Халиуллина. Суд счел последний аргумент недостаточным доказательством непричастности к 10 аферам.

Виновными в уводе «райского» гранта признали отрицавших вину Васильева и Халиуллину, а также Мирзагалямову.

Далее судья привел весьма логичный аргумент для оправдания ВИП-фигуранта по эпизоду с 1 млн для ООО «Лавка». Версия обвинения, что именно Халиуллин планировал хищение этого гранта и убеждал членов конкурсной комиссии поддержать заявку от «Лавки», оценена в приговоре как неубедительная. Из представленных доказательств следует, что Халиуллин сам выставил этой заявке 10 баллов из 25 возможных, что «представляется суду нелогичным при его же предложении поддержать «Лавку» членам комиссии».

Сам факт хищения средств через «Лавку» суд счел доказанным, виновными в этом признаны Халиуллина, Мирзагалямова и директор компании Елена Канцемалова. На жестких дисках с компьютеров Халиуллиной и Мирзагалямовой следователи нашли немало сфабрикованных документов, что пошли в это уголовное дело.

Сегодня оглашение приговора продолжится.