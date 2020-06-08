«Последний довод»: как Кристофер Нолан, «Чудо-женщина-2» и Киану Ривз будут спасать киноиндустрию этим летом

Самые ожидаемые кинопремьеры посткарантинного летнего сезона 2020 года

Кинотеатры в России — как и в США — должны открыться в середине июля. Самоизоляция чуть не убила мировую киноиндустрию или, во всяком случае, кинопрокат. Теперь все, затаив дыхание, ждут нового киносезона: по нему станет понятно, пойдет ли осторожный зритель на новые блокбастеры, не опасаясь ковида, и готов ли будет отдать за иллюзии на экранах столько же денег, сколько отдавал в докарантинную эпоху. Газета «Реальное время» выбрала ключевые, важные, самые ожидаемые и просто любопытные кинопремьеры, которые должны состояться летом этого года, и выяснила, почему к главному фильму лета 2020 года — «Доводу» от автора «Начала» и «Инстерстеллара» — прикованы взгляды всего мира.

Как кинопроизводители и кинопрокатчики будут спасать бизнес этим летом

На этой неделе стало известно, что в России кинотеатры начнут работать в середине июля. При этом прокатчикам необходимо будет обеспечить строжайшее соблюдение мер противовирусной безопасности, использование индивидуальных средств защиты, дистанцирование. В залах будет особая рассадка, чтобы снизить риск распространения коронавируса, — какая именно, пока неизвестно. Напомним, в Китае в отдельных районах разрешили открыть кинотеатры в середине мая, но тоже с особыми правилами: приобретать билеты бесконтактным способом, ограничивать поток посетителей и по мере возможности рассаживать так, чтобы была соблюдена дистанция в 1 метр. В России же при открытии театров, возможно, будут рассаживать зрителей в шахматном порядке.

На данный момент как киностудии, так и кинопрокатчики по всему миру, страны которого потихоньку ослабляют жесткие карантинные правила, в спешке верстают график кинопремьер. Главный производитель фильмов, делящий с Китаем и пальму первенства по числу зрителей, США готовы были возобновить кинотеатральный прокат в июле. В отдельных штатах кинозалы разрешили открывать в начале мая (Техас) или в конце (Джорджия). На решения американских властей приходится реагировать и местным национальным прокатчикам: ни одна голливудская студия не готова выпускать потенциальный хит без обязательной рекламной предварительной кампании, если главные рынки окажутся недоступными.

Уже сильно пострадавшие от карантина (вплоть до закрытия отдельных сетей проката) кинопроизводители и кинопрокатчики к тому же встанут перед непростой проблемой этим летом: как лучше запихнуть уже отсроченные с весны на июнь — август кинохиты в изначально расписанную программу. Ничего личного — просто бизнес: с каждого фильма хочется собрать побольше денег, а кинотеатры не резиновые, тем более с учетом соблюдения карантинных правил дистанции: условно, больше 2—3 главных потенциальных бокс-офисных кинохитов в один только июль не засунешь. О маленьких авторских, фестивальных или арт-хаусных фильмах в прокате, по-видимому, на какое-то время можно вообще забыть — обескровленным кинопрокатчикам надо как-то набирать жиру именно с громких кинопремьер.

Студия приняла болезненное для себя решение выпустить «Фаула» на собственном стриминговом сервисе, запущенном осенью прошлого года. Фото waltdisneystudios.com

Часть громких кинопремьер весны и лета перенесли даже на следующий год

Впрочем, еще весной студии-мейджоры перестраховались и перенесли «золотые яйца» на осень, в предрождественскую неделю, а то и на следующий год. Так, очередной Джеймс Бонд «Не время умирать» перелетел с апреля на ноябрь, сиквел «Тихого места» отправили на сентябрь, сиквел «Топ Гана» с Томом Крузом ушел на декабрь. Девятый «Форсаж», «Зверопой 2», «Миньоны: Гравитация», сиквел «Охотников за привидениями», марвеловский комикс «Морбиус», «Капитан Марвел — 2» и пятый «Индиана Джонс» перенесены вообще на 2022 год.

Некоторые весенние и летние кинопремьеры выходили весной на стриминговых сервисах Amazon и т.д., притом что обычно они появлялись на VOD (video on demand) спустя месяцы после офлайн-премьеры. Сразу на стриминги отправлялись нехитовые маленькие ленты без особенных перспектив в прокате. Появление на стримингах ряда лент, которые должны были выйти в российский прокат как раз в июне — августе этого года, еще больше добавило головной боли нашим кинопрокатчикам: какой смысл прокатывать фильм, если его в интернете (и, чего уж там, большей частью на торрентах) в хорошем качестве посмотрели уже десятки тысяч россиян? Отдельный случай — «Артемис Фаул», фантастический фильм с бюджетом в $125 млн, про мир, населенный гномами, эльфами, пикси, лепреконами от «Диснея». Студия приняла болезненное для себя решение выпустить «Фаула» на собственном стриминговом сервисе, запущенном осенью прошлого года, 12 июня сразу по всему миру.

«Поттер в Азкабане» и «Первая ведьма» пока планируются на июль

Из списка главных летних кинохитов могут в итоге выбыть (но не факт — в решении хоть как-то заработать прокатчики могут все равно их оставить) «Побег из Претории» с Дэниэлом Рэкдклиффом (ака Гарри Поттер), который уже вышел на Amazon весной и на блюрее в начала июня. По сюжету Гарри Поттер, вернее автор биографической книги «Наизнанку: Побег из Центральной тюрьмы Претории» Тим Дженкин с напарниками, бежит из тюрьмы строгого режима в Претории, где отбывал срок за террористическую деятельность по борьбе с апартеидом.

С одной стороны, Рэдклифф что-то зачастил в последнее время, только недавно мы видели его в «Пушках Акимбо». С другой стороны, нельзя не порадоваться, что он стал, наконец, востребованным в большом кино, перестав пробиваться в странных абсурдистских лентах («Человек — швейцарский нож», «Рога»). Да и сам поттеровский флер неминуемо делает его очередные роли по-своему обаятельными. Так, «Побег из Претории» фанаты уже назвали «Поттер в Азкабане». Пока фильм не выбыл из проката — премьера запланирована на 2 июля.



А 9 июля должна состояться премьера «Первой ведьмы» (The Wretched, 2019) братьев Пирс, фильм ужасов про, собственно, ведьму, появившийся еще в мае на Amazon. Это негромкое, явно недорогое (даже дешевое — бюджет меньше 1 млн долларов, копейки по нашим временам) кино для фанатов жанра готического хоррора, довольно дикое местами, но все-таки симпатичное — а за неимением других достойных кандидатов в этом слоте зрители могут его в итоге неплохо и оценить. Только 20 августа должен выйти еще один, в чем-то похожий, американский хоррор «Антебеллум» (Antebellum), он про то, как известная писательница оказывается в ловушке «ужасающей реальности» и должна раскрыть «безумную тайну», пока не стало слишком поздно.

На тревожность карантинных месяцев «Первая ведьма» отвечает тревожностью противоположного рода, для отболевшего времени она содержит в себе элемент эскапизма, потому что пугает в ней не знакомый многим вирус, а, условно, мифологические существа. 17-летний парень, приехав на лето к отцу провести время на природе, сталкивается с древним злом, которое непостижимым образом способно вселяться в родственников и знакомых, стирая им память. Он и его новая знакомая пытаются найти рациональное объяснение паранормальным событиям, но странностей вокруг слишком много, а к финалу оказывается, что все немножко не так, как «было на самом деле» (а вероятнее всего, режиссеры сами запутались и перемудрили). В ряду последних модных лент про ведьм и чудо-юдо он, в общем, может занять далеко не последнее место, снимали и похуже.

«Последний довод»: почему на новый фильм автора «Начала» обращены взгляды всего киномира

16 июля состоится главная кинопремьера летнего сезона — «Довод» (Tenet) Кристофера Нолана. Без преувеличения, внимание всего киномира приковано к судьбе этого фильма одного из главных и, что важнее в нашем случае, финансово успешных режиссеров последних лет. Взлетит или не взлетит? Премьеру «Довода» в посткарантинную эпоху можно с большой долей условностей, конечно, считать аналогом первого фильма вообще — «Прибытия поезда» братьев Люмер. Ведь если Нолан не соберет — впервые в своей истории — большой кассы, а зрители не пойдут в кино, опасаясь второй волны заражения ковидом, то это может оказаться катастрофой для всего кинобизнеса.

Нолану действительно повезло, четыре его премьеры всегда выходили в третьем уикэнде июля — дату называют «счастливой» для режиссера, учитывая его достижения в бокс-офисе. Несмотря на эпидемию, дату и на этот раз переносить не стали, что вызвало оживление наблюдателей: фильм теперь многие считают неким тотемом, который поведет индустрию к ее перезагрузке. «Ни одна дата других кинорелизов никогда не обращала на себя столько внимания и не чувствовала столько давления, сколько сейчас чувствует «Довод» Кристофера Нолана», — пишут американские кинокритики.

В докарантинную эпоху вероятность того, что очередной блокбастер Нолана не соберет денег в прокате, стремилась к нулю. Автор мрачного комикса «Темный рыцарь», сложносочиненного и непростого «Начала» с пространственными играми и еще более сложного, играющего не только с пространством, но и с временем «Интерстеллара» — смог собрать полмиллиарда долларов даже на военном блокбастере «Дюнкерк» (между прочим, Тарантино назвал его лучшим фильмом десятилетия). Судя по всему, в «Доводе» с бюджетом в $205 млн он вновь вернется к играм во времени и пространстве, хотя о сюжете фильма известно очень немного — что дополнительно интригует общественность.

Синопсис следующий: вооруженный только одним словом Tenet (Довод) и сражающийся за выживание всего мира главный герой путешествует по сумеречному миру международного шпионажа с миссией, которая развернется за пределами реального времени (понятно, что ничего непонятно). Ожидается, что в фильме герой столкнется с «инверсией» — специальной техникой управления временем. Известно также, что герою, секретному агенту, поручено предотвратить третью мировую войну. У фильма в кассовом смысле есть только одна проблема: отсутствие больших имен кинозвезд. В главных ролях Джон Дэвид Вашингтон и давно снимающийся в фестивальных и авторских фильмах Роберт Паттинсон, который мог и подрастерять свою армию поклонниц после саги «Сумерки».

Ремейк диснеевского мультика с китайской армией актеров в главной роли

24 июля выйдет диснеевский «Мулан» (Mulan) Ники Каро, фильм, который в прокате должен был оказаться еще 27 марта, но по понятным причинам был перенесен на четыре месяца в будущее. Это художественная игровая лента в жанре боевика — ремейк диснеевского же мультфильма «Мулан». По сюжету молодая китайская девушка маскируется под воина-мужчину, чтобы спасти своего отца. Она вступает в ряды армии, противостоящей северным захватчикам, надвигающимся на Китай (имеются в виду не татаро-монголы, а гунны) — при этом, согласно указу императора, из каждой семьи один мужчина должен вступить в его армию, и Мулан занимает в ней место больного отца.

В главных ролях фильма, как это водится сегодня в Голливуде, который раньше вечно ругали за то, что у него мало азиатских актеров, играющих азиатских же персонажей, — уже целая китайская армия актеров. Ассистенты режиссера побывали в пяти странах и встретились с почти тысячью кандидатками. И сами съемки проходили в еще докоронавирусном Китае, что, наверное, должно добавить любопытства в свете известных событий.

Отдельно отметим, что сам мультфильм 1998 года (собравший немалую для тогдашних мультиков кассу в 300 млн долларов) со скрипом выходил на китайский рынок, очень осторожно относящийся к голливудским игрищам на тему китайских традиций, истории и легенд. Как будет с фильмом «Мулан» на этот раз в Китае, на который обиделось за коронавирус полмира, вопрос, безусловно, интересный.

У фильма, впрочем, есть два но, которые могут сыграть роковую роль для успешного проката. Во-первых, фильм «Мулан», рассказывающий средневековую китайскую балладу о Хуа Мулань (именно так должно звучать имя героини), поставила режиссер-женщина, вероятно и назначенная в кресло режиссера только по половому признаку — из желания «Диснея» и «Голливуда» уравнять в правах женщин-авторов. Однако в карьере Ники Каро в прошлом нет ни одной большой киноудачи, зато есть кассовые провалы. Во-вторых, сам факт чисто китайского каста может сыграть с фильмом на западном рынке дурную шутку. В главной роли, что называется, «ноу-нейм», актриса по имени Лю Ифэй (и вы, вероятно, не видели ни одного ее фильма — при всей известности актрисы в Китае). Остается надеяться на качество поставленных боевых сцен и дороговизну постановки — бюджет все-таки $200 млн, должно получиться хотя бы красиво, в духе, скажем, «Героя» Чжана Имоу.

Еще одна попытка российского кино снять нормальный фильм ужасов — тоже про ведьму

«Вдова» Ивана Минина, премьера которой должна состояться 23 июля, — не то чтобы главная российская кинопремьера этого лета, но за неимением более громких отечественных лент остановимся именно на ней и парочке других. Российского «последнего довода» этим летом у кинопрокатчиков не будет — и пойдут ли наши зрители смотреть отечественное кино после карантина, судить придется по ним. В случае неудачи — российский кинобизнес, только-только начавший вылезать из провинциальной дыры и снимать сносные фильмы, может вновь загнуться.

«Вдова» (не путать с диснеевско-марвелловской «Черной вдовой», премьеру которой перенесли с мая на ноябрь 2020 года) — очередная наша попытка снять жанровое кино, на этот раз фильм ужасов или триллер. О ленте известно немного: по сюжету, якобы основанному «на реальных событиях» (но мы-то все понимаем…), ежегодно в лесах на севере Ленинградской области пропадает более 300 человек. Вроде бы известны случаи, когда тела пропавших находят посреди леса — полностью обнаженными, без следов насильственной смерти. Во время учений команда волонтеров-спасателей получает сообщение о пропавшем мальчике, а в глухом лесу они сталкиваются «со зловещей сущностью: согласно преданиям, здесь обитает неупокоенный дух давно погибшей ведьмы, которую местные называют Хромой Вдовой». Они верят, что встреча с Вдовой несет смерть.

Известно также, что «Вдову» снимали те же люди, что три года назад презентовали «Невесту», тоже хоррор, при бюджете в 30 млн рублей собравший 3 млн долларов (что-то около 180 млн рублей по тем курсам), несмотря на плохие отзывы самих зрителей, критика посчитала его «самым качественным в плане формы и технически ладным русским хоррором» нового времени. Оценить еще одну попытку можно сразу же после просмотра российской версии «Чужого», фильма «Спутник» с Оксаной Акиньшиной от продюсера Федора Бондарчука, премьера которого должна была состояться в апреле, но в итоге ее зрители посмотрели на стриминговых сервисах (фильм стал, кажется, первой отечественной премьерой в интернете). Судя по трейлеру, «Вдова» — отечественный вариант «Ведьмы из Блэр».

Белорусский фильм про Чернобыль и юношеская комедия про юг, свободу и море



Помимо «Вдовы», возможно, стоит обратить внимание на еще две премьеры. Во-первых, 23 июля выходит приключенческая комедия «Смотри как я» со слоганом «Их не догонят» — надо сказать, абсолютно идеально вписывающаяся в посткарантинное лето. По сюжету Оля, безбашенная девчонка, сбежавшая из детдома, и Максим, слепой парень, уставший от причуд богатого отца, случайно встретившись, решают бросить все и уехать на море. У Максима папины деньги, у Оли «сумасшедшая тяга к приключениям»: «Они молоды и хотят свободы, вот только видит ее каждый по-своему. Но от этого путешествие становится только ярче и увлекательнее!» В общем, юность, лето, солнце, море — чего еще надо? Учитывая, что на море ехать в этот раз рискнут все-таки далеко не все, лента в теории может стать хитом (если ее нормально сняли) — пока можно посмотреть трейлер.

Во-вторых, 9 июля выходит белорусский триллер «Запретная зона» про, понятно, запретную зону Чернобыля: в 1989 году в 50 км от одноименного города компания друзей тоже отправляется в поход, но, сбиваясь с маршрута, попадает в зону отчуждения — что приводит к чужой гибели и шальным деньгам. Тут, кажется, нет монстров и ведьм — а зло таится в каждом участнике похода, и это алчность, ревность, недоверие, страх. Вероятность, что на чернобыльскую тему на постсоветском пространстве все-таки сняли увлекательное жанровое кино, конечно, невелика — но идти или не идти, оценить можно по трейлеру.

Боевик лета: первый голливудский посткарантинный ответ экшену от «Нетфликса»

Наконец, 9 июля выйдет фильм для поклонников простого, «мужского», брутального, да еще и военного боевика «Форпост» с Орландо Блумом в главной роли (не то чтобы «звездой боевика», конечно). В последние месяцы «Нетфликс» выбрасывал на своей сервис свои же боевики с пугающей регулярностью, и по качеству экшена уже ни в чем не уступал киностудиям. До сих пор одним из самых популярных лент на международной кинобазе IMDB остается «Тайлер Рейк: Операция по спасению». Голливуд с этим поделать, понятное дело, ничего не мог. «Форпост» — его первый пробный камень в новую эпоху, при том, что именно он-то как раз на боевиках собаку съел.

Как и в случае других боевиков сюжет «Форпоста» можно уместить в одно, в данном случае «военно-патриотическое», предложение: «Небольшая группа американских солдат сражается в Афганистане против нескольких сотен талибов». В США приняли решение выпустить его 2-3 июля, после чего сразу же отправить его на стриминговые сервисы, то есть, больших надежд на фильм студия не возлагает. Но для фанатов жанра других боевиков в июле все равно нет.

Зомби-фильм про заражение в поезде — как метафора социального дистанцирования

Учитывая, что кинопрокат откроется только во вторую половину июля, стоит немножко рассказать и о главных августовских премьерах. 6 августа выйдет сиквел нашумевшего в свое время южнокорейского «Поезда в Пусан» — «Поезд в Пусан 2: Полуостров». По-своему он должен оказаться привлекательным как раз своим сюжетом, этаким комментарием к коронавирусной эпидемии, которая зрителей первого «Поезда» еще не затронула.

Напомним, там речь шла о заражении неизвестным вирусом, превращавшим людей в зомби (зомби-апокалипсисы, к слову, стали в мире одним из самых любимых именно в карантин — идеальная же метафора социального дистанцирования). Динамичный, остросюжетный, кровавый, и прекрасно ограниченный поездом и другими железнодорожными локациями — во втором сиквеле он еще удачней, кажется, пусть и нечаянно, обыгрывает коронавирусную карту. По сюжету через четыре года после событий первого фильма вся Корея оказывается заброшенной, все, что осталось от нее, это руины и промышляющие вокруг зомби — группа морских пехотинцев, выполняющих поисковую миссию, попадает в ловушку и становится свидетелем того или тех, что или кто может сыграть главную роль в судьбе всего мира (врачи?).

Первый посткарантинный комикс-блокбастер — от женщины, и с женщиной в главной роли

13 августа должен выйти сиквел кинокомикса «Чудо-женщина: 1984» с Галь Гадот и Педро Паскалем. Напомним, первый фильм стал феминистским блокбастером, собрав более 800 млн долларов по всему миру, доказав, что кинокомиксы с женщинами в главной роли вообще могут быть популярными у массового зрителя. Вторую «Чудо-женщину» вновь сняла Патти Дженкинс, доказавшая, что способна снимать почти миллиардные боевики. Главная интрига: сможет ли она, как и ее Галь Гадот, повторить успех первого фильма, или нет — в новом фильме Гадот к тому же будет противостоять еще одна женщина, кошка Гепард, «кровожадная и неуправляемая».

Первому фильму, к слову, попало от части феминистических кругов за то, что сама Чудо-женщина визуально вновь отражала чисто конвенциональные вкусы и мужской взгляд, коротко претензии можно суммировать так: у нее слишком явная и большая грудь (и длинные ноги…)! Судя по трейлеру, создатели второго фильма у них на поводу не пошли. Новая «Чудо-женщина» фактически станет первым большим кинокомиксным блокбастером в посткарантинную эпоху, что интересно, от DC, которым часто в прокате не везет, а не от «Марвеллов», которые пока почивают на лаврах. По бокс-офису «Женщины» можно будет судить и о том, изменились ли вкусы зрителей, приученных к дорогим комиксам, или нет. Бюджет фильма $175 млн — при том, что бюджет предыдущего фильма не превышал 150 млн, студия явно захочет преодолеть потолок в $1 млрд.

Для скучающих по 1980-м — Киану Ривз в роли постаревшего раздолбая и машину времени

Ну, и, наконец, 20 августа должен выйти в прокат долгожданный многими фильм «Билл и Тед» с Киану Ривзом в главной роли. Как и в «Чудо-женщине», тут тоже не обошлось без 1980-х. Фантастическая комедия станет продолжением культовой ленты той эпохи «Невероятные приключения Билла и Теда» (1989 года) про путешествие двух раздолбаев на машине времени, замаскированной под телефонную будку. За суперуспешным оригиналом последовал в 1991 году фильм «Новые приключения Билла и Теда».

Продолжения фанаты ждали почти треть века, за это время Киану Ривз успел постареть, сняться в «Матрице», превратиться в живую легенду, стать известным в интернете мемом «самый несчастный человек в мире», и героем боевиков про Джона Уика. Сможет ли он теперь вернуться в дурашливые времена своей юности, и успешно сняться в комедии — вопрос. Судя по сюжету, сами авторы тоже пока не в курсе: по сюжету герои, в общем, тоже давно уже не молодые люди, «их браки разваливаются, собственные дети очень злы на них». Этот фильм интригует еще и потому, что у него единственного до сих пор нет трейлера — что для киноиндустрии факт почти невероятный.