В России кинотеатры откроют в середине июля

В России кинотеатры начнут работать в середине июля. Там будет обеспечена специальная плотность рассадки, сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве.

По его словам, театры и концертные залы откроются осенью, на последнем этапе снятия ограничений.

Министерство культуры РФ поддержало открытие автомобильных кинотеатров при согласовании с региональными властями и ответственными ведомствами. Один из таких может появиться и в Казани. Вместе с тем Роспотребнадзор РФ не планирует проверять, как соблюдаются рекомендации ведомства в кинотеатрах и наказывать кого-либо за нарушения.