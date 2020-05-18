Минниханов попросил Белоусова включить СМИ в список наиболее пострадавших отраслей

Президент Татарстана Рустам Минниханов попросил включить средства массовой информации в число отраслей экономики, наиболее пострадавших от COVID-19. Соответствующее письмо президент республики направил и.о. премьер-министра России Андрею Белоусову.

Как пишет «Татар-информ», Минниханов подчеркнул, что из-за пандемии коронавируса у региональных СМИ резко снизились объемы рекламного рынка и продажи печатных изданий. Это может спровоцировать приостановку или даже прекращение деятельности СМИ, что приведет к ухудшению информирования населения и повлияет на общественно-политическую стабильность и безопасность.



Поэтому президент Татарстана предложил и. о. председателя правительства России рассмотреть возможность включения сферы деятельности СМИ в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения COVID-19.

В апреле медиа Татарстана попросили включить СМИ в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей.



