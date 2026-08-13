Наталья Кулешова: «Мы начали тренировочный процесс, а игрок попал в больницу»

Наставник «Крыльев Барса» — о нюансах вида спорта, в который играют люди с ограниченными возможностями и неограниченной силой воли

Наталья Кулешова с раисом Татарстана Рустамом Миннихановым. Фото: Реальное время

Казанская команда по баскетболу на колясках «Крылья Барса» сейчас готовится к участию сразу в двух турнирах. Первый пройдет в Санкт-Петербурге в формате товарищеских матчей: с меньшим количеством участников и большим качеством конкуренции. Второй турнир под названием «Лига сильных людей» состоится в Твери в рамках проекта Федерации баскетбола России. Подробнее об этих и других событиях в первой части интервью «Реальному времени» рассказала тренер команды Наталья Кулешова.

«Готовимся к турнирам в Санкт-Петербурге и Твери»

— Наталья Владимировна, расскажите, чем сейчас занимается команда и каковы ее ближайшие планы?

— Команда находилась в отпуске, а с 3 августа мы начали работать. Сейчас готовимся участвовать сразу в двух турнирах в формате 3х3. Первый из них пройдет в Санкт-Петербурге, а второй проводит Федерация баскетбола — это наша «Лига сильных людей». Он состоится в конце августа в Твери.

На оба старта мы заявили по два состава. Разница между этими турнирами состоит в том, что в Петербурге он товарищеский, где хозяева предлагают нам оплатить проживание и питание, соответственно, мы потратимся только на дорогу. При этом команд будет поменьше, а в «Лиге сильных людей» все будет более массово, с двумя дивизионами, в каждом из которых сыграют не меньше шести команд. Хотя, может быть, второй дивизион будет расширен ради каких-либо новичков.

— Кстати, как вы распределяете работу в формате 3х3? Если в «Крыльях Барса» вы трудитесь в тандеме с Сергеем Анатольевичем, то в формате 3х3 вы превращаетесь в соперников.

— Тем не менее мы продолжаем совместно работать, определять составы этих коллективов, спарринговать между ними в тренировочном процессе. И только по приезде на соревнования разделяемся каждый по своей мини-команде и становимся соперниками, если календарь нас сведет друг против друга. Но в остальном все равно продолжаем совместно трудиться.

Возвращаясь к старту в «Лиге сильных людей», скажу, что оба наших коллектива будут выступать в высшем дивизионе. Ранее они носили названия «Крылья Барса» и «Юность», сейчас мы переименовали вторую команду в «Крылья Барса-2».



Отмечая очередную победу. Реальное время / realnoevremya.ru

«В тренерском штабе мы с Сергеем Анатольевичем все делаем совместно»

— Как распределяется работа в вашем тренерском штабе совместно с Сергеем Анатольевичем?

— Да нет никаких различий, мы так же делаем это совместно, собственно, как и тренируются наши подопечные. Например, победная комбинация, благодаря которой мы выиграли финальный матч Кубка России у Питера, родилась спонтанно, буквально во время взятого тренерского перерыва. До этого мы готовили другую заготовку, а здесь получился экспромт, который принес победу. В итоге все ждали заготовку, а мы победили «нежданчиком».

— Этот же сценарий можно было повторить и в концовке домашнего тура, но там, увы, не удалось забить мяч из-под кольца. Правда, тут было отличие в том, что до четвертого периода мы достаточно спокойно выигрывали у Питера, и в итоге дело дошло до проигранной концовки. Что случилось?

— Мы неоднократно анализировали этот матч и пришли к общему мнению, что нам просто не хватило физических сил на концовку. Дело даже не в том, что наша команда в среднем моложе, чем игроки Питера, но есть фазы выхода на пик формы, спада, и вот, как мы предполагаем, объективно наше поражение пришлось на период спада общекомандной формы. Мы же специально готовились к домашнему старту, но, видимо, проскочили этот пик формы.

Плюс, я предполагаю, ребята могли переволноваться и попросту перегореть, играя на домашней площадке перед родной публикой. Увы, но пока на домашнем паркете нам не удается преодолеть волнение, притом что в гостях стабильно побеждаем.



Реальное время / realnoevremya.ru

«Участие в турнирах необходимо, чтобы поддерживать игровой ритм»

— Как вам удается выводить на пики формы не одного человека, а целую команду?

— В этом плане для нас главное — вывести на пик формы игроков основного состава, первой пятерки, ближайшего круга запасных, чтобы спокойно подходить к очередному туру. Ориентируясь на лидеров, мы рисуем различные диаграммы, которыми определяем выход на пик формы, но даже это не дает стопроцентного результата. Хотя мы подключаем научные разработки еще советских времен, плюс не надо забывать, что Сергей Анатольевич долгое время работал в легкой атлетике и добивался хороших результатов, поэтому есть определенные наработки.

— Против стопроцентно прогнозируемого выхода на общекомандные пики формы в вашем виде спорта, как мне кажется, играет рваный календарь. И это касается всех команд, когда вы сыграете очередной тур, а потом наступает перерыв, который необходимо как-то заполнять.

— Я вам скажу больше, не только это является затруднением в работе. Нельзя перегрузить ребят, чтобы тем самым не потерять игровой ритм. Поэтому и необходимо участие в турнирах в паузах в чемпионате, чтобы поддерживать игровой ритм в конкурентной среде, а не только в играх между собой. Если в этом плане говорить о международном календаре, то потенциальным соперникам не всегда интересно с нами играть, поскольку у нас разные календари проведения внутренних соревнований, и даты проведения товарищеских матчей могут быть неудобны для одной из сторон.

«Нельзя перегрузить ребят, чтобы тем самым не потерять игровой ритм». Реальное время / realnoevremya.ru

«Учить с нуля, на мой взгляд, легче, чем переучивать»

Кроме того, что в спортивной команде подготовка к туру напоминает волнообразный процесс — это дозирование нагрузки, повышение ее в момент закладывания физической базы и так далее, так ведь у нас особый контингент спортсменов. Опишу вам ситуацию: мы начали подготовительный процесс, а игрок команды — бах — и попал в больницу. У них же, помимо основных травм, связанных с опорно-двигательной системой, есть еще и сопутствующие заболевания, в том числе и внутренних органов, иногда полностью запрещающие физическую активность. И в нашей команде есть подобные примеры. А в основном наблюдаются проблемы с почками, тромбоз и так далее.

— Возможно, в этом плане можно сравнить два хоккея — на траве и с мячом. В 70-е годы в СССР переводили зимних хоккеистов на траву, прельщая их увеличением игрового календаря и расширением географии, поскольку на траве играл весь мир, а в хоккей с мячом только четыре страны. Но эксперимент осложнялся тем, что между видами спорта была огромная разница: в способах передвижения — бегом и катя на коньках, в хвате клюшки, что меняло даже посадку человека. У вас же также видна заметная разница между классическим баскетболом и баскетболом на колясках? Сложно было переучиваться в тренерском процессе на первых порах?

— Есть общие правила, каноны, условно говоря, в технике владения мячом, технике броска, чему я могла научить человека независимо от того, делает он это стоя или сидя в коляске. Правда, надо понимать, что изначально очень многих приходилось обучать с нуля, поскольку некоторые подопечные на момент прихода в коллектив не успевали даже позаниматься спортом в обычном понимании. Будучи инвалидами с рождения или получив травму в раннем возрасте. Работали индивидуально, а потом уже смотрели, кому как удобно бросать, отдавать передачи, подстраивались под игрока.

В целом учить, на мой взгляд, с нуля легче, чем переучивать. Мои сложности в начале тренерского процесса заключались в том, что я не представляла, как можно ехать в коляске и контролировать мяч, вести его, передавать, ловить и так далее. Я по сей день не до конца представляю тонкости управления коляской, освоив только общие принципы. Но я не стесняюсь спрашивать у игроков, изучая все нюансы, поскольку их можно прочувствовать, только сидя в коляске.

Золотая рыбка в довесок к золотым медалям. Реальное время / realnoevremya.ru

В нашем адаптивном виде спорта очень много нюансов, которые приходится учитывать тренерам, не имеющим возможности работать с подопечными как с профессиональными спортсменами. Подобный опыт можно использовать, и я, например, будучи профессиональным тренером, работавшим с детско-юношескими, а затем и молодежными командами, многое добавила в свой тренерский арсенал, начав семь лет назад трудиться в баскетболе на колясках.

Для понимания: у нас же в командах собраны люди, имеющие различные виды увечий, как ампутанты, так и люди с повреждением опорно-двигательного аппарата. И давать им одинаковую нагрузку, одинаковые задания в учебно-тренировочном процессе — это в корне неправильно, чего не наблюдается в профессиональных командах.