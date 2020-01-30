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В Татарстане две больницы перепрофилируют в инфекционные

19:40, 30.01.2020
В Татарстане две больницы перепрофилируют в инфекционные
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане две больницы перепрофилируют в инфекционные с 1 февраля. Это связано с угрозой коронавируса.

Речь идет об 11-ой городской клинической больнице Казани и ЦРБ Тукаевского района республики.

«На первом этапе в случае выявления инфекции помощь будет оказываться в инфекционных больницах Казани и Набережных Челнов», — сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.

Он уточнил, что на сегодняшний день в инфекционных поликлиниках располагается 919 коек. «В случае необходимости при массовом поступлении больных в 68 медицинских организациях дополнительно будет развернута 3 тыс. 831 койка. При необходимости будут задействованы все реанимационные койки соматических стационаров», — передает его слова корреспондент «Реального времени».

Подробнее о том, как прошел первое заседание татарстанского штаба по борьбе с коронавирусом — в материале интернет-газеты.

ОбществоМедицина Татарстан
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