В Татарстане две больницы перепрофилируют в инфекционные
В Татарстане две больницы перепрофилируют в инфекционные с 1 февраля. Это связано с угрозой коронавируса.
Речь идет об 11-ой городской клинической больнице Казани и ЦРБ Тукаевского района республики.
«На первом этапе в случае выявления инфекции помощь будет оказываться в инфекционных больницах Казани и Набережных Челнов», — сообщил министр здравоохранения РТ Марат Садыков.
Он уточнил, что на сегодняшний день в инфекционных поликлиниках располагается 919 коек. «В случае необходимости при массовом поступлении больных в 68 медицинских организациях дополнительно будет развернута 3 тыс. 831 койка. При необходимости будут задействованы все реанимационные койки соматических стационаров», — передает его слова корреспондент «Реального времени».
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