«Аль-Марджани»: новая жизнь старейшей мечети Казани

Удивительная история «Первого соборного» мусульманского храма столицы Татарстана. Часть 11

Фото: Максим Платонов

В дни, когда мусульмане Татарстана постятся в священный месяц Рамазан, уместно вспомнить, как в Казани появились мечети после взятия города Иваном Грозным. Самым первым каменным «домом Аллаха» была мечеть «Аль-Марджани». История появления этого мусульманского храма довольно любопытна. «Реальное время» продолжает публиковать отрывки из книги «Исторические мечети Казани» татарстанских историков Радика Салихова и Рамиля Хайрутдинова (см. ч. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10).

Новый этап в истории мечети «Марджани», основные страницы ее современной биографии неразрывно связаны с проповеднической и организаторской деятельностью главного имам-хатыба и мухтасиба Мансура хазрата Джалялетдина.

Он родился в 1960 году в Казани. Детство будущего священнослужителя прошло в городском поселке Савинка, славившемся крепкими мусульманскими традициями. Огромную роль в религиозном воспитании Мансура сыграла его бабушка, которая обучила внука основам веры, познакомила с первыми сурами Священного Корана. В дальнейшем любознательный юноша сам стал обращаться с вопросами к местным хазратам, читать духовную литературу.

Твердое решение посвятить свою жизнь служению Аллаху он принял уже во время службы в рядах Советской армии. Непредсказуемые, порой критические ситуации, высокая цена жизни и великая сила нравственности, характерные для воинских будней, только утвердили религиозные убеждения солдата. Вот почему, демобилизовавшись, Мансур Джалялетдин пришел работать в единственную тогда в Казани мечеть — мечеть «Марджани».

Труд на благо общины приносил большую радость, вселял в сердце особый, благоговейный трепет. Но в душе молодого мусульманина жила надежда и на серьезное богословское образование, необходимое для духовного наставника большой городской махалли. Мечты Мансура Джалялетдина начали сбываться в 1986 году, когда он оказался в Бухарском медресе — крупнейшем и самом авторитетном мусульманском религиозном учебном заведении Советского Союза. Затем, уже в 1992 году, хазрат окончил религиозный факультет Стамбульского университета и прошел курсы повышения квалификации в Египте.

Сегодня, благодаря усилиям энергичного священнослужителя, в приходе восстанавливается историческая преемственность между разными поколениями казанских мусульман. Фото tatar-inform.ru

Он вернулся на родину в самый разгар демократических перемен, в период становления государственного суверенитета Республики Татарстан и сразу же включился в активную религиозную и общественную деятельность, быстро завоевав среди правоверных уважение и авторитет. Не случайно, что в августе 1992 года на Первом съезде мусульман Татарстана, проходившем в Набережных Челнах, Мансур хазрат был избран заместителем муфтия РТ. И, наконец, в декабре 1995 года его избрали имам-хатыбом мечети «Аль-Марджани» и мухтасибом г. Казани.

Сегодня, благодаря усилиям энергичного священнослужителя, в приходе восстанавливается историческая преемственность между разными поколениями казанских мусульман.

«Мечеть «Аль-Марджани», — размышляет Мансур хазрат, — не только центральная мечеть нашего города или республики. Это без преувеличения одна из уважаемых мечетей для татар-мусульман всей России. Про нее знают далеко и за пределами нашей страны. Когда я учился в Турции, передачи радио «Азатлык» о Казани не обходились без упоминания мечети. Так уж сложилось исторически, что мечеть «Аль-Марджани», являясь культовым учреждением первой городской махалли, сегодня так же, как и столетия назад, остается главным духовным центром для многих тысяч мусульман. В России равняются на эту мечеть. Сейчас только в Казани более 50 мечетей, но люди из разных, даже самых дальних районов продолжают приезжать сюда. Залы храма «намоленные» за прошедшие 230 лет, хранят неповторимую духовную ауру, особо воздействующую на чуткие души верующих.



Интересно, что у ряда казанских приходов на сегодняшний день сложилась определенная специализация. Например, мечеть «Нурулла» — «молодежная», «Бурнаевская» — «иностранная», «Апанаевская» — «женская». Мечеть «Марджани» же «старческая». Сюда ходят в основном пожилые люди, чьи отцы и деды тоже молились в этой мечети. Для многих она ближе не территориально, а духовно. Когда они заполняют мечеть, создается особая атмосфера, от которой веет стариной, вспоминаются наши деды с аккуратной бородкой, наши бабушки в белых платках. В нашем медресе мы стараемся принимать на учебу людей от 40 лет и старше. В сельских приходах много стариков-самоучек, исполняющих обязанности имама. А в нашем медресе преподают подготовленные имамы, как, например, казый республики Габдулхак хазрат Саматов (умер в 2006 году, — прим. ред.). Шакирды обучаются у нас в двух группах по 15-20 человек».

Такое бережное отношение к вековым традициям, благодарная память и забота о старшем поколении, стремление передать молодежи накопленные знания, нравственную силу и чистоту веры предопределили активную общественную позицию Мансура Джалялетдина и его единомышленников, взявшихся при поддержке муфтия ДУМ РТ Гусмана хазарата Исхакова за осуществление масштабного социального проекта — создания в рамках прихода особого мусульманского городского комплекса.

Дело в том, что с самого начала своего возникновения мечеть «Аль-Марджани» являлась духовным центром одной из наиболее крупных мусульманских общин (махаллей) Казани. Ее границы охватывали центральные кварталы Старо-Татарской слободы, включая улицы Левая Набережная Кабана (ныне — ул. Марджани), Захарьевскую улицу (ныне — ул. К. Насыри) до здания семинарии (ныне — ул. Марджани, 24), часть Евангелистовской (ныне — ул. Татарстан) и Екатерининской улиц (ныне — ул. Тукая), а также Первую (ныне — ул. З. Султана) и Вторую Поперечные (ныне — ул. Ф. Карима) улицы. В 1916 году здесь проживало 970 человек, 58 домовладельцев, занимавшихся в основном торговлей.

Сегодня прихожане мечети «Аль-Марджани», мухтасибат г. Казани во главе с Мансуром хазратом Джалялетдином поставили перед собой благородную, но в тоже время очень трудную задачу — реконструировать, возродить, при поддержке государства, интереснейшие памятники истории и культуры татарского народа, формирующие уникальный облик столицы Татарстана. Причем эти долгосрочные планы не ограничиваются реставрацией и строительными работами, главная цель их заключается в том, чтобы вдохнуть новую жизнь в дома, дворы, улочки старинного татарского города, восстановить многовековые традиции казанских махаллей, вновь превратить их в признанные очаги духовности и нравственного просвещения.



В 2002 году исполнилось 235 лет с начала строительства мечети «Марджани», которая является первым, после падения Казанского ханства, каменным мусульманским храмом. Фото Романа Хасаева

Сегодня по прошествии многих лет, после разрушительных бурь воинствующего атеизма, социальных конфликтов и войн ХХ века махалля «Марджани» начинает новую жизнь в совершенно иной исторической ситуации, но все с той же великой задачей поддержания и упрочения мусульманских духовных и образовательных приоритетов в Казани — тысячелетней столице исламского мира России.

В заключение хотелось бы назвать имена тех людей, которые вместе с Мансуром хазратом Джалялетдином возрождали исторический исламский центр города и продолжают эту благородную миссию. Это казый республики Габдулхак хазрат Саматов, муэдзин мечети, заместитель имам-хатыба по религиозным делам Мунир ага Валитов.

Татарстан вошел в новое тысячелетие с большими созидательными планами и надеждами. Несмотря на трудности переходного периода, напряженный ход социально-экономических преобразований, наше государство огромное внимание уделяет сохранению и приумножению духовного и материального наследия народов Татарстана. За последние годы, благодаря совместным усилиям органов власти, представителей академической и вузовской науки, широкой общественности удалось определить возраст нашей столицы, внести ряд объектов в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, начать широкомасштабную работу по изучению и реконструкции памятников истории и архитектуры. В этом общем благородном деле велико участие и мусульманских общин, пытающихся в меру своих возможностей сделать свою родную землю еще более прекрасной, еще более счастливой и радостной.

Первый президент Республики Татарстан М.Ш. Шаймиев, приветствуя патриотический порыв верующих мусульман, прямо говорит о том, что «…сегодня трудно переоценить значимость возрождения культовых сооружений, потому что оно связано с возрождением нашей духовности. Ведь минареты, устремленные в небесную высь, не только олицетворяют величие ислама и силу нашей веры, но и восхваляют труд людей, которые их построили... Отрадно сознавать, что верующие мусульмане являются активными проводниками в жизнь не только национально-религиозных идей, но и государственных программ преобразования татарстанского общества».

Думается, что такая высокая оценка относится и к казанским мусульманам, чья деятельность целиком и полностью посвящена процветанию Отечества, возрождению лучших национальных традиций, высокой нравственности и морали.



Именно в его стенах в 1850—1889 годах читал проповеди знаменитый религиозный деятель, ученый и просветитель Шигабутдин Марджани. Фото Олега Тихонова

В 2002 году исполнилось 235 лет с начала строительства мечети «Марджани», которая является первым, после падения Казанского ханства, каменным мусульманским храмом, построенным на средства Казанских мусульман в 1767—1771 годах с личного разрешения императрицы Екатерины II.

Она представляет собой уникальный памятник XVIII века, сочетающий традиции татарской средневековой архитектуры и стилевые формы провинциального барокко.

Мечеть «Аль-Марджани» выполняла и выполняет важную духовную, общественную и градообразующую роль в формировании и развитии одной из самых древних махаллей Казани, территория которой охватывает центральные кварталы заповедного района Старо-Татарской слободы.

Этот храм, безусловно, можно считать выдающимся памятником истории и культуры татарского народа. Именно в его стенах в 1850—1889 годах читал проповеди знаменитый религиозный деятель, ученый и просветитель Шигабутдин Марджани. Впоследствии его дело продолжили видные представители национальной духовной элиты: Сафиулла Абдуллин, Тахир Ильяси, Касим Салихи, Киям Кадыров, Исмагил Муштари, Халиль Латыпов, Габдельхабир Яруллин, Ахмедзаки Сайфуллин и др. С историей мечети тесно связана благотворительная деятельность татарского предпринимательства, в первую очередь купцов Юнусовых, Галикеевых, Казаковых, Гизетуллиных, Валишиных, пожертвовавших на ее нужды значительные средства. В махалле мечети «Марджани» более двух столетий работало одно из самых знаменитых и крупных медресе, в котором в разные годы учились и преподавали богословы и религиозные деятели: Ибрагим Хузяш, Кашшаф Тарзимани, Габдрахман Гумери, композитор Салих Сайдашев, поэт Абрар Сагиди, артист Ситдик Айдаров, общественно-политический деятель Хусаин Ямашев и др.

Мечеть «Марджани» не прекращала свою духовно-нравственную деятельность, даже в годы воинствующего атеизма. Сегодня она является не только символом эпохи веротерпимости, провозглашенной еще в 18 веке великой императрицей Екатериной II, но своеобразной «визитной карточкой» города Казани, олицетворяющей собой национальное своеобразие столицы Татарстана.