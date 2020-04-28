«Рубин» может вернуться на «Ак Барс Арену» уже в этом сезоне

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

«Рубин» может провести оставшиеся домашние матчи РПЛ нынешнего сезона на «Ак Барс Арене». О ходе подготовки арены к возобновлению футбольных мероприятий рассказали в пресс-службе стадиона.

«На футбольном поле проводятся все необходимые агротехнические мероприятия для того, чтобы в самый короткий срок с момента получения официального разрешения на проведение матчей поле было готово. Остановок в подготовке поля в связи со сложившейся ситуацией с пандемией не было. Все работы проводятся и проводились по графику. Все домашние матчи ФК «Рубин» возможно провести на стадионе «Ак Барс Арена», — заявили в пресс-службе арены.

Таким образом, в случае возобновления сезона РПЛ, ранее намеченного на конец июня, «Рубин» сможет вернуться на «Ак Барс Арену». До этого команда Леонида Слуцкого принимала гостей на стадионе «Центральный».

Напомним, РФС приостановил проведение футбольных соревнований на территории России из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции. Накануне руководство Российской премьер-лиги (РПЛ) и РФС совместно с клубами обсудили главные вопросы по подготовке к возобновлению чемпионата после паузы из-за пандемии коронавируса.



Ранее сообщалось, что на «Ак Барс Арене» построят горнолыжную трассу.