Игорь Ефремов: ФНЛ объявит о досрочном завершении сезона 30 апреля

Футбольная национальная лига (ФНЛ) объявит о досрочном завершении нынешнего сезона из-за коронавируса. Об этом в прямом эфире телеканала «Матч ТВ» сообщил президент ФНЛ Игорь Ефремов.

Ожидается, что окончательное решение будет сформулировано и направлено в адрес клубов 30 апреля.

«При рестарте чемпионата клубам необходимо подготовить игроков. Даже восемь туров, которые планирует играть Премьер-лига, — это очень жесткий режим. Разница в три тура, по нашему общему мнению с руководителями клубов, достаточно большая. Поэтому в настоящее время озвучена идея о подготовке не к возобновлению сезона, а к началу следующего первенства. Официально оформленное решение мы планируем принять 30 апреля, на общей видеоконференции с клубами», — заявил Ефремов.

Также президент ФНЛ сообщил, что по спортивному принципу ни одна из команд не покинет лигу по окончании сезона. Изменения среди участников могут возникнуть только в случае, если несколько клубов не смогут пройти лицензирование. Тогда вместо них поднимутся команды из ПФЛ, которые уже получили лицензию на выступление в ФНЛ. Среди этих клубов ранее назывался набережночелнинский «КАМАЗ».

Напомним, в ФНЛ выступает нижнекамский «Нефтехимик». На момент приостановки команда Юрия Уткульбаева занимала пятую строчку в турнирной таблице.