«Крылья Советов» оштрафуют вратаря Фролова за критику правительства РФ

«Крылья Советов» выступили с заявлением о несогласии со сказанным в интервью вратарем команды Евгением Фроловым и о намерении оштрафовать игрока за критику в адрес правительства РФ.

«Руководство и тренерский штаб «Крыльев» не разделяет мнение Евгения Фролова. Последнее время власти в России и в регионе сделали очень многое для развития футбола в Самарской области и в России. В нынешнее тяжелое время мы должны объединяться, решать общую проблему и победить вирус. Именно на этом должны быть сосредоточены все мысли и действия не только игроков, но и граждан России», — говорится в заявлении на сайте.

«Крылья Советов» также сообщили, что оштрафуют Фролова за его высказывания, которые не были согласованы с клубом, сославшись на внутреннее положение о дисциплинарных взысканиях.

Накануне, голкипер самарцев дал интервью экс-главреду «Спорт-Экспресс», а ныне блогеру Сергею Егорову, где позволил себе раскритиковать действия российских властей.

Напомним, Фролов перешел в «Крылья Советов» во время зимнего перерыва в РПЛ из «Сочи». Сразу после своего перехода он вытеснил из состава Сергея Рыжикова, считавшегося основным голкипером команды в первой части сезона.