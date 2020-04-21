В Татарстане продолжат работу по благоустройству садоводческих товариществ

В Татарстане, несмотря на сложные экономические условия, продолжится работа по благоустройству садоводческих товариществ, об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов в ходе совещания по подготовке к началу дачного сезона.

Так, в этом году предусмотрено финансирование в 500 млн рублей.

С 2018 года на условиях софинансирования садоводческим обществам оказана поддержка по ремонту их внутренних инженерных сетей. На каждый рубль, внесенный садоводом, из бюджета Татарстана на приведение в нормативное состояние сетей выделяются 2 рубля.

В 2018—2019 годах дополнительно отремонтировали 13 км внутренних аллей, свыше 120 км линий электропередач, порядка 44 км водопровода. Наиболее активными участниками программы стали садоводы Казани и Тукаевского района.

На сегодняшний день в республике в 23 муниципальных образованиях зарегистрированы 950 садоводческих и огороднических товариществ (СНТ), в которые включены 381 тыс. садовых участков.

Кроме того, в условиях нынешней эпидемиологической ситуации Рустам Минниханов обратился к садоводам с просьбой относиться внимательнее к своему здоровью, соблюдать все меры предосторожности в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также исключить максимальное количество контактов — в том числе и в садоводческих обществах, передает пресс-служба президента РТ.