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В Татарстане продолжат работу по благоустройству садоводческих товариществ

17:08, 21.04.2020 1
В Татарстане продолжат работу по благоустройству садоводческих товариществ
Фото: tatarstan.ru

В Татарстане, несмотря на сложные экономические условия, продолжится работа по благоустройству садоводческих товариществ, об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов в ходе совещания по подготовке к началу дачного сезона.

Так, в этом году предусмотрено финансирование в 500 млн рублей.

С 2018 года на условиях софинансирования садоводческим обществам оказана поддержка по ремонту их внутренних инженерных сетей. На каждый рубль, внесенный садоводом, из бюджета Татарстана на приведение в нормативное состояние сетей выделяются 2 рубля.

В 2018—2019 годах дополнительно отремонтировали 13 км внутренних аллей, свыше 120 км линий электропередач, порядка 44 км водопровода. Наиболее активными участниками программы стали садоводы Казани и Тукаевского района.

На сегодняшний день в республике в 23 муниципальных образованиях зарегистрированы 950 садоводческих и огороднических товариществ (СНТ), в которые включены 381 тыс. садовых участков.

Кроме того, в условиях нынешней эпидемиологической ситуации Рустам Минниханов обратился к садоводам с просьбой относиться внимательнее к своему здоровью, соблюдать все меры предосторожности в борьбе с коронавирусной инфекцией, а также исключить максимальное количество контактов — в том числе и в садоводческих обществах, передает пресс-служба президента РТ.

ОбществоПромышленностьАгропром Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:22
    Хорошее дело.
    Спасибо.
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