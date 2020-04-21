Минниханов поручил изучить стоимость проезда к садовым участкам для пенсионеров

Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил Министерству транспорта и дорожного хозяйства РТ изучить стоимость проезда к садовым участкам для пенсионеров.

С такой просьбой к нему на совещании по подготовке к началу дачного сезона обратился председатель Союза садоводов Татарстана Владимир Дейнекин. По его словам, стратегическое значение садов не уменьшается, сообщает пресс-служба президента РТ.

Ранее стало известно, что в Татарстане на ремонт инфраструктуры в садоводческих хозяйствах в этом году направят 500 млн рублей. На данный момент в РТ есть 950 садоводческих и огороднических некоммерческих товариществ (СНТ), в которых зарегистрирована 381 тысяча садовых участков, размещенных на 30 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.