Александр Куроптев, «Авито»: «Через пять лет треть целевого рынка услуг уйдет в онлайн»

Фото: предоставлено пресс-службой "Авито"

Через пять лет около трети целевого рынка услуг уйдет в онлайн, спрогнозировал директор направления «Авито Услуги» Александр Куроптев на конференции в Казани. Спрос на них продолжает расти, причем в Татарстане он обгоняет предложение. Об основных показателях рынка и трендах — в материале «Реального времени».

«Все больше и больше люди привыкают изначально свою задачу решать именно с помощью онлайн-сервиса»

По итогам 2024 года объем рынка услуг составил 9,5% ВВП России, или 19 трлн рублей.

— Если эти деньги раздать всем жителям России, то каждый получит по 130 тысяч рублей — вот такой масштаб этого рынка, — заметил директор направления «Авито Услуги» Александр Куроптев.

Рынок услуг активно идет в онлайн. Если в 2021 году доля онлайн-каналов составляла 23%, то в 2024 году она выросла до 29%. Рост продолжится — к 2029 году он может составить 34%, спрогнозировал Александр Куроптев.

— Мы предполагаем, что через пять лет около трети целевого рынка услуг уйдет в онлайн, то есть клиент, заказчик и исполнитель будут встречаться и находить друг друга именно там, — заявил эксперт. — По уровню цифровизации различных сервисов Россия — это передовик. Есть общий тренд — легко открыть свое дело, легко получать различные услуги через «Госуслуги» и так далее. Все это стимулирует к тому, что появляется все больше и больше малых предприятий и они начинают вести бизнес в онлайне.

скриншот презентации Авито

Цифровизация, несомненно, является главным трендом на рынке услуг. Но есть и другие:

Развитие фриланса: «Сейчас у нас рекордно низкая безработица в стране, поэтому многим предпринимателям проще найти какого-то исполнителя на фрилансе для выполнения тех или иных работ, чем найти сотрудника штата. Часто это бывает экономически более эффективно».

Смена поколений: «Дети фактически рождаются в цифровом мире. Все больше и больше люди привыкают изначально свою задачу решать именно с помощью онлайн-сервиса».

Искусственный интеллект: «Это большой и мощный тренд, и мы его тоже активно используем в своей работе. Я думаю, что ландшафт рынка услуг, в частности, тоже сильно может поменяться в лучшую сторону».

Спрос на услуги в Татарстане растет быстрее, чем предложение: «Создается приятная тенденция для исполнителей»

Что касается Татарстана, то «Авито Услуги» в марте использовал каждый третий житель республики — 1,4 млн из 4 млн. Это показатель выше, чем по России, — в целом по стране сервисом пользуются менее четверти населения. «Здесь в плане услуг более продвинутая аудитория», — заметил Александр Куроптев.

В целом спрос на услуги в республике вырос на 13% по сравнению с февралем. Приводим самые популярные:

SEO, контекстная реклама (рост спроса составил 131%).

Продвижение, соцсети (+85%).

Ремонт и отделка (окна и балконы, +55%).

Кровельные работы (+40%).

Услуги парикмахера (+30%).



Илья Репин / realnoevremya.ru

Предложение также выросло, но только на 8%.

— Можно назвать среднего пользователя. Во-первых, это довольно деловитая аудитория, потому что ищут услуги, важные для бизнеса, — SEO и продвижение. Также это аудитория, которая любит хорошо выглядеть. И это люди довольно семейные, потому что популярно все, что касается ремонта и обустройства дома. Еще важно, что спрос растет быстрее, чем предложение, то есть создается приятная тенденция для исполнителей — они чувствуют все больше и больше заказов и хотят выходить на нашу площадку, — заявил директор направления «Авито Услуги».

Дарья Пинегина