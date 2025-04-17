Александр Куроптев, «Авито»: «Через пять лет треть целевого рынка услуг уйдет в онлайн»
Через пять лет около трети целевого рынка услуг уйдет в онлайн, спрогнозировал директор направления «Авито Услуги» Александр Куроптев на конференции в Казани. Спрос на них продолжает расти, причем в Татарстане он обгоняет предложение. Об основных показателях рынка и трендах — в материале «Реального времени».
«Все больше и больше люди привыкают изначально свою задачу решать именно с помощью онлайн-сервиса»
По итогам 2024 года объем рынка услуг составил 9,5% ВВП России, или 19 трлн рублей.
— Если эти деньги раздать всем жителям России, то каждый получит по 130 тысяч рублей — вот такой масштаб этого рынка, — заметил директор направления «Авито Услуги» Александр Куроптев.
Рынок услуг активно идет в онлайн. Если в 2021 году доля онлайн-каналов составляла 23%, то в 2024 году она выросла до 29%. Рост продолжится — к 2029 году он может составить 34%, спрогнозировал Александр Куроптев.
— Мы предполагаем, что через пять лет около трети целевого рынка услуг уйдет в онлайн, то есть клиент, заказчик и исполнитель будут встречаться и находить друг друга именно там, — заявил эксперт. — По уровню цифровизации различных сервисов Россия — это передовик. Есть общий тренд — легко открыть свое дело, легко получать различные услуги через «Госуслуги» и так далее. Все это стимулирует к тому, что появляется все больше и больше малых предприятий и они начинают вести бизнес в онлайне.
Цифровизация, несомненно, является главным трендом на рынке услуг. Но есть и другие:
- Развитие фриланса: «Сейчас у нас рекордно низкая безработица в стране, поэтому многим предпринимателям проще найти какого-то исполнителя на фрилансе для выполнения тех или иных работ, чем найти сотрудника штата. Часто это бывает экономически более эффективно».
- Смена поколений: «Дети фактически рождаются в цифровом мире. Все больше и больше люди привыкают изначально свою задачу решать именно с помощью онлайн-сервиса».
- Искусственный интеллект: «Это большой и мощный тренд, и мы его тоже активно используем в своей работе. Я думаю, что ландшафт рынка услуг, в частности, тоже сильно может поменяться в лучшую сторону».
Спрос на услуги в Татарстане растет быстрее, чем предложение: «Создается приятная тенденция для исполнителей»
Что касается Татарстана, то «Авито Услуги» в марте использовал каждый третий житель республики — 1,4 млн из 4 млн. Это показатель выше, чем по России, — в целом по стране сервисом пользуются менее четверти населения. «Здесь в плане услуг более продвинутая аудитория», — заметил Александр Куроптев.
В целом спрос на услуги в республике вырос на 13% по сравнению с февралем. Приводим самые популярные:
- SEO, контекстная реклама (рост спроса составил 131%).
- Продвижение, соцсети (+85%).
- Ремонт и отделка (окна и балконы, +55%).
- Кровельные работы (+40%).
- Услуги парикмахера (+30%).
Предложение также выросло, но только на 8%.
— Можно назвать среднего пользователя. Во-первых, это довольно деловитая аудитория, потому что ищут услуги, важные для бизнеса, — SEO и продвижение. Также это аудитория, которая любит хорошо выглядеть. И это люди довольно семейные, потому что популярно все, что касается ремонта и обустройства дома. Еще важно, что спрос растет быстрее, чем предложение, то есть создается приятная тенденция для исполнителей — они чувствуют все больше и больше заказов и хотят выходить на нашу площадку, — заявил директор направления «Авито Услуги».
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