Владимир Путин поручил определить механизм обратного выкупа активов ушедших компаний

Фото: Михаил Захаров

Президент России Владимир Путин поручил определить, как будет действовать право на обратный выкуп активов в стране для ушедших с рынка зарубежных компаний. Правительству предстоит сделать это до 15 мая. Об этом говорится в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля.

Речь идет об акциях (долях в уставных капиталах) компаний, которые были отчуждены иностранцами на нерыночных условиях после 22 февраля 2022 года. Правительство должно обеспечить защиту интересов российских граждан и юридических лиц, владеющих этими активами сейчас.

Кроме того, российский лидер поручил утвердить и постоянно актуализировать список недружественных стран, которые прекратили или сократили предпринимательскую деятельность в России после начала СВО. Доклад должен быть готов до 15 мая, далее предоставляться ежеквартально.

Напомним, около половины замороженных за рубежом активов граждан и компаний России удалось разблокировать к началу текущего года. «Одновременно вместе с Минфином и правительством в целом делаем все для разблокировки иностранных активов российских инвесторов. И с учетом всех принятых мер к началу этого года было разблокировано около половины активов российских граждан и компаний, которые попали под блокировку в 2022 году», — недавно сообщила глава Центробанка Эльвира Набиуллина.



Галия Гарифуллина