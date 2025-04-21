Минэкономразвития России и Авито выделили предпринимателям до 21 тыс бонусов на продвижение

Минэкономразвития России и Авито расширили программу поддержки малого и среднего предпринимательства. Стартовал новый этап партнерской программы, в рамках которой бизнесмены смогут получить до 21 тыс. бонусов на продвижение товаров и услуг, а также помощь эксперта для старта на платформе.

Всего с момента запуска программы в 2023 году ею уже воспользовались более 4 000 предпринимателей.

— Минэкономразвития России с 2022 года реализует комплексные партнерские программы для предпринимателей на базе центров «Мой бизнес». Крупные организации предоставляют МСП и самозанятым дополнительные бонусы и специальные условия для развития их бизнеса, а также обучающие вебинары и мероприятия с участием специалистов сервисов — предприниматели получают информацию о новых возможностях из верифицированных источников. Такими программами за весь период уже воспользовались более 75 000 предпринимателей, общая сумма бонусной поддержки составила более 375 млн рублей. Согласно национальной цели, сектор МСП должен перейти в стадию качественного роста: рост дохода в расчете на 1 работника в 1,2 раза больше, чем рост ВВП, — отметила заместитель Министра экономического развития Российской Федерации Татьяна Илюшникова.

— Чаще других программой пользуются предприниматели, которые занимаются строительством, а также продают мебель, одежду и обувь. А наиболее активные участники из таких регионов, как Московская и Вологодская области, Краснодарский край, республика Крым, города федерального значения Москва и Санкт-Петербург, а также республика Татарстан. Предприниматели видят в нашей программе эффективный инструмент для роста и развития, — отметил Влад Федулов, управляющий директор Авито.



Программа распространяется на индивидуальных предпринимателей и организации, работающие в сфере товаров, а в сфере услуг и на тех, у кого есть значок «самозанятый». Для участия и получения бонусов необходимо обратиться в региональные центры «Мой бизнес».