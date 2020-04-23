Самоизоляция и право на объединение: комментарий эксперта

Политолог Карина Горбачева — об интернет-протестах и собраниях людей в условиях пандемии

В условиях введенного режима повышенной готовности игра в «денег нет, но вы держитесь» опасна. А интернет-митинги и события в Северной Осетии могут оказаться первыми ласточками, считает политолог и наш колумнист Карина Горбачева. В новой колонке для «Реального времени» она объясняет, как благодаря Сети люди объединяются в самоизоляции и что говорит об этом законодательство.

Тема «самоизоляции» не утихает. До сих пор не все понимают, что происходит в стране, какой режим введен, какие у граждан есть права и какие из них «работают» в текущих условиях. Многие смирились с ситуацией и надеются переждать «карантин» дома, используя возможности удаленной работы, обучения и развлечения.

Однако огромная часть населения лишена финансовых запасов или возможности работать дома, а потому продолжает выходить на улицу на «свой страх и риск» в поисках заработка. Наиболее сознательные проявляют чудеса гражданской ответственности, массово покупая Конституцию, сутками штудируя «Консультант», чтобы не просто выйти из дома, а выйти, вооружившись знанием Закона. Как же люди отстаивают свои права? Изучим подробнее.

Фото Ильи Репина

Уже первая неделя практически полностью закрытого ретейла и точек общепита показала, что для многих граждан такой режим может оказаться фатальным

Самоорганизация в помощь

С первых дней, когда режим повышенной готовности стал вводиться в разных регионах, народ оказался в информационной западне. С телеэкранов и из интернета доносилось, что выходить из дома опасно, в том числе потому, что «сразу будете оштрафованы». Большинство СМИ сообщало лишь о новых ограничивающих мерах, создавая иллюзию, что «самоизоляция» действительно может решить проблему коронавируса, и главное — быстро.

Однако уже первая неделя практически полностью закрытого ретейла и точек общепита показала, что для многих граждан такой режим может оказаться фатальным. Ведь, несмотря на просьбы президента сохранять заработную плату работникам во время «выходных», множество людей так или иначе оказалось без средств к существованию. Едва ли было легко и самим работодателям — ипэшники массово объявляли о своем закрытии, также перед банкротством оказались представители не только микро- и малого, но и среднего бизнеса. Те, кто остался без денег или оказался перед угрозой такого положения, задались вопросом: что делать, если из дома выйти нельзя, а кушать хочется? Что делать в условиях информационного вакуума? Объединяться. И площадкой стал интернет.

Первыми выступили юристы и адвокаты, сконцентрировавшиеся вокруг международной правозащитной группы «Агора», которая и в прежнее время не оставляла народ в беде. «Агора» оперативно создала штаб правовой помощи, в котором юристы дают консультации и ведут дела в судах. Также помогает гражданам «Апология протеста» — другой проект группы «Агора». Затем разлетелись по соцсетям выступления депутата Мосгордумы Павла Тарасова и сенатора от Иркутской области Вячеслава Мархаева, которые выступили в защиту прав граждан в период «самоизоляции». Все более частые случаи составления протоколов на законопослушных граждан и последующее прекращение судебных дел по ним породили у населения желание изучить свои права. И словно отвечая на этот запрос, «Объединенное правовое партнерство» опубликовало объяснительную на случай составления протокола, которую знающие люди стали брать с собой при каждом выходе из дома.

Фото Рината Назметдинова

Все более частые случаи составления протоколов на законопослушных граждан и последующее прекращение судебных дел по ним породили у населения желание изучить свои права

Но еще больший всплеск консолидации гражданского общества произошел после введения «цифровых» пропусков. Именно эта мера заставила многих открыть Конституцию и законы и узнать, что как минимум «электронный пропуск» нарушает их право на выбор альтернативного бумажного варианта согласно ст. 9 ФЗ-152 «О защите персональных данных», а как максимум — нарушает их право на личную тайну и на добровольность передачи личных данных, согласно статьям 23 и 24 Конституции РФ. А введение «электронных» пропускных режимов сразу в нескольких регионах дало людям из разных частей России повод объединиться для обмена опытом отстаивания своих прав.

Причем формы совместных действий приобрели широких размах: это и создание групповых чатов в соцсетях с территориальной привязкой и без, и проведение прямых эфиров с ответами на особо острые вопросы, и создание петиций против «электронного концлагеря» и за смещение должностных лиц со своих постов в связи с принимаемыми мерами. А о том, что отдельные активисты в разных регионах подали иски в суды о признании части введенных мер незаконными, мы уже писали ранее.

Протест онлайн и офлайн

Экономисты, политологи, некоторые политики с самого начала введения «обязательной самоизоляции» заговорили о вероятном росте недовольства среди населения. Пока самоизоляция была добровольным делом каждого, у граждан была возможность ходить на работу и самим выбирать меры, которые ограничат распространение вируса (например, бизнес ввел ноу-хау «бесконтактную доставку» или посещение шоу-румов по записи).

Однако, как бы ни пытались объяснить всеобщую «обязательную самоизоляцию» недисциплинированностью граждан, дело не только в их несознательной тяге во что бы то ни стало пойти на шашлык. Показательным в этом плане стал начавшийся интернет-флешмоб, в котором граждане выкладывают свои фотографии с надписью «накормите моих детей и я останусь дома». Эта фраза красноречиво говорит о том, что людям нужно право на перемещение отнюдь не из-за их легкомысленного отношения к здоровью.

Фото Рината Назметдинова

Как бы ни пытались объяснить всеобщую «обязательную самоизоляцию» недисциплинированностью граждан, дело не только в их несознательной тяге во что бы то ни стало пойти на шашлык

У многих граждан нет выбора — сидеть дома или не сидеть. Людям нужно кормить себя и свои семьи, но помощь от государства в России не оставляет иллюзий: надеяться придется только на себя. В этой связи интернет-митинг, который прошел 20 апреля по всей стране, стал вполне закономерным выражением общественного мнения. В Казани кто-то из народа пошутил, оставив геометку в озере Кабан с надписью «Похоже, от голода люди все-таки найдут клад в этом озере». В Уфе у Дома правительства на карте можно было встретить категоричные заявления в духе Жириновского «Хватит это терпеть». А в Москве и вовсе онлайн-протест смог разогнать «Яндекс».

Является ли интернет-митинг самодостаточным явлением или это предвестники митингов в реальном пространстве? Полуторатысячный сход граждан в Северной Осетии того же дня показал, что игра в «денег нет, но вы держитесь» опасна. Во Владикавказе народ требовал не только отмены «самоизоляции» и введения реальных мер поддержки населения в этот трудный период, но и отставки главы региона. Голод вполне может не только завести граждан на правовые сайты, типа «Консультанта» и «Гаранта», но и вынудить их выйти на улицу на подобные акции. Учитывая тяжесть экономического положения, такой вариант развития событий становится вполне возможен. Но нужно ли это российскому обществу? Стоит ли так рисковать всей экономикой и жизнями граждан? Или все-таки есть альтернативные варианты? Как, например, сделано в Германии, где можно гулять, бегать, ездить на велосипеде, ходить по любым своим делам, но с оговорками — максимум по двое или с членами своей семьи, и конечно, соблюдать дистанцию.

Карина Горбачева