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Минниханов посетил Казанский вертолетный завод

15:06, 07.04.2020
Минниханов посетил Казанский вертолетный завод
Фото: пресс-служба президента

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил Казанский вертолетный завод, сообщает пресс-служба главы РТ.

Он посмотрел, как организованы меры санитарно-эпидемиологического контроля.

«Безопасность коллектива — это сейчас один из приоритетов в организации трудовой деятельности», — отметил президент.

Предприятие, входящее в список системообразующих, продолжает выпуск продукции. Оно возобновило работу 6 апреля.

Ранее правительственная комиссия по повышению устойчивости российской экономики утвердила новый перечень системообразующих организаций. В него вошли 646 компаний, в том числе «ТАИФ», «Татнефть», «Татспиртпром», «Нэфис», «Казанский вертолетный завод», КАМАЗ, «Татэнерго», «Зеленодольский завод им. Горького», «Челны-Бройлер» и многие другие.

ОбществоВласть Татарстан
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