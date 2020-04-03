Школы и вузы Татарстана с 6 апреля продолжают обучение в дистанционном режиме

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Татарстане школы и вузы с 6 апреля продолжают обучение в дистанционном режиме, рассказала заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

Она уточнила, что все необходимые документы и порядок работы согласованы с Министерством образования Татарстана, а также с Министерством просвещения РФ.

Ранее министр образования Татарстана Рафис Бурганов заявил, что практику в средних специальных учебных заведениях РТ перенесут на более поздний срок.

