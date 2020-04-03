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Школы и вузы Татарстана с 6 апреля продолжают обучение в дистанционном режиме

15:17, 03.04.2020
Школы и вузы Татарстана с 6 апреля продолжают обучение в дистанционном режиме
Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

В Татарстане школы и вузы с 6 апреля продолжают обучение в дистанционном режиме, рассказала заместитель премьер-министра республики Лейла Фазлеева.

Она уточнила, что все необходимые документы и порядок работы согласованы с Министерством образования Татарстана, а также с Министерством просвещения РФ.

Ранее министр образования Татарстана Рафис Бурганов заявил, что практику в средних специальных учебных заведениях РТ перенесут на более поздний срок.

ОбществоВласть Татарстан
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