Айрат Нурутдинов: «Таттелеком» испытывает непростые времена, нам нужно бороться за каждого клиента»

За 10 месяцев выручка реализующей проект «Цифровая экономика РФ» группы компаний «Таттелеком» выросла до 7,8 млрд рублей

Фото: Максим Платонов

С опережением плана выполняет условия госконтракта на 1,1 млрд рублей по подключению к сети интернет в рамках реализации федерального проекта «Информационная инфраструктура» более чем 1,9 тысячи социально значимых объектов на территории Татарстана ПАО «Таттелеком». Информацию озвучили на брифинге в кабмине замминистра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Альберт Яковлев и гендиректор компании Айрат Нурутдинов. При плане, предусматривавшем присоединение до конца 2019 года с помощью оптико-волоконной линий связи (ВОЛС) 498 объектов, присоединено уже 566. Остальные подробности реализации в республике национальной программы «Цифровая экономика РФ» — в материале «Реального времени».

Татарстанский бюджет сэкономили на интернете



Замминистра Альберт Яковлев напомнил: бюджет рассчитанной на 5 лет программы «Цифровая экономика», которая реализуется на территории всей России, составляет около 1,6 трлн рублей. В рамках входящего в программу проекта «Цифровая инфраструктура» реализуется глобальная сеть передачи данных по всем социально значимым объектам — ФАПы, учреждения образования, Росгвардии, МЧС, избирательные комиссии. Порядка 9 тыс. объектов социальной сферы в Татарстане к интернету уже подключены, в том числе 1 738 объектов — по каналам ВОЛС.

— Услуги интернета предоставляются централизованно и оплачиваются из республиканского бюджета, тем самым достигнута экономия бюджетных средств, — подчеркнул Яковлев. — Если бы каждое из этих учреждений покупало услуги интернета самостоятельно, затраты были бы порядка 60 млн, а за счет централизованного предоставления сервисов достигнута существенная экономия, затраты на интернет для всех органов власти — порядка 6 млн рублей.

Альберт Яковлев также рассказал, что в рамках проекта в течение трех лет — с 2019 по 2021 гг. — планируется подключение к интернету 3 460 объектов социальной сферы. Из них 1913 предполагается подключить по скоростным оптическим каналам связи в рамках госконтракта, заключенного в августе 2019 года ПАО «Таттелеком», а 1547 объектов — с использованием радиотехнологий (4G LTE). Единым исполнителем этих работ по всей России выступает компания «Ростелеком».

Альберт Яковлев рассказал, что в течение трех лет — с 2019 по 2021 гг. — планируется подключение к интернету 3 460 объектов социальной сферы. Фото tatarstan.ru

С опережением плана

— В рамках заключенного в августе 2019 года с Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации госконтракта ПАО «Таттелеком» построит до конца 2021 года на территории Татарстана волоконно-оптические линии связи для 1913 социально значимых объектов в 741 населенном пункте, — сообщил руководитель компании Айрат Нурутдинов, подчеркнув особую актуальность развития телекоммуникационных услуг в наиболее удаленных и малонаселенных пунктах республики.

По словам Нурутдинова, госконтракт на 1,101 млрд рублей был подписан ПАО «Таттелеком» 13 августа 2019 года. Выигран он был «в тяжелой конкурентной борьбе с «Мегафоном», «Телекомом» и двумя малыми операторами, и цена контракта в результате торгов существенно снизилась. К имеющимся 9 000 подключений, добавятся 721 образовательное учреждение, которым обеспечат интернет со скоростью 50—100 Мбит/с, 605 ФАПов (10 Мбит/с), 415 органов государственной власти и местного самоуправления (10 Мбит/с), 87 объектов Росгвардии (10—50 Мбит/с), 82 объекта МЧС (2—10 Мбит/с) и три территориальных избирательных комиссии (15 Мбит/с).

По его словам, в числе этих объектов 721 образовательное учреждение, 605 фельдшерско-акушерских пунктов, 415 органов госвласти и местного самоуправления, 87 объектов Росгвардии, 82 объекта МЧС, а также 3 территориальные избирательные комиссии. В 2019 году планировалось подключить 498 объектов, в 2020-м — 613, в 2021-м — 802. В особо отдаленных пунктах силами «Ростелекома» по радиосвязи — с использованием технологии 4G LTE — планируется подключить еще 1 547 объектов.



— Мы подключаемся оптикой, это не только скорость каналов, но и возможность наращивать скорость в будущем, — подчеркнул глава «Таттелекома». И заметил, что для школ возможности интернета будут ограничены, но не в плане возможностей, а по содержанию контента — доступ к запрещенной для детей информации будут заранее отсекать.

Особо Айрат Нурутдинов отметил, что работы по «интернетизации» республики идут с опережением плана: на сегодня подключено уже 566 объектов вместо запланированных 498.

Спикеры подчеркнули особую актуальность развития телекоммуникационных услуг в наиболее удаленных и малонаселенных пунктах республики. Фото tatarstan.ru

«Таттелеком» не продается

По просьбе журналистов глава «Таттелекома», всего полгода назад занявший это кресло, коротко рассказал о намеченных на ближайшее будущее планах:

— Мы подготовили новую стратегию «Таттелекома» с учетом того, что пришел новый менеджмент. Планируем, что 13 декабря совет директоров компании ее утвердит. На что мы хотим обратить внимание: «Таттелеком» в целом как отрасль испытывает достаточно непростые времена. Ранее технический прогресс позволял отрасли быстро развиваться, а последние 5 лет таких существенных изменений нет. Рынок стабилизировался и стал высококонкурентным. Сейчас нам нужно бороться за каждого клиента.

Гендиректор ПАО отреагировал на, как он выразился, «информационные вбросы о финансовом состоянии компании» — сообщил, что выручка группы компаний «Таттелеком», в которую входят ПАО «Таттелеком» и ООО «ТМТ» («Летай») за 10 месяцев 2019 года составила 7,833 млрд рублей (рост по отношению к аналогичному показателю прошлого года — 3,3 %), чистая прибыль — 491,9 млн, а кредитный портфель ПАО «Таттелеком» за 11 месяцев сократился на полмиллиарда с лишним и составил на 30 ноября 2,4 млрд.

— Надо вести речь о группе компаний, — заметил Нурутдинов, — потому что наземная телефония все-таки уходит. Отчетность должна быть консолидированной. Отчетность к концу года у нас, я думаю, еще улучшится. Мы занимаемся оптимизацией. «Таттелеком» объективно чувствует себя существенно лучше, чем раньше.

Ну а вопрос о продаже компании, по его словам, вообще в данный момент не рассматривается.