Кабмин России инициировал изменения в ПДД

Фото: Максим Платонов

Правительство России поручило профильным ведомствам разработать комплекс изменений в правила дорожного движения. В рамках поручения Минтранс, Росавтодор и МВД займутся подготовкой пакета поправок, сообщает ТАСС.

Ключевым изменением станет закрепление приоритета электронных дорожных табло над традиционными знаками. Минтранс совместно с МВД должны подготовить проект постановления, который обязует водителей следовать указаниям с электронных табло. В рамках модернизации ПДД планируется установить требования к безопасной дистанции между грузовыми автомобилями при движении по двухполосным дорогам. Ведомства также проработают механизмы контроля за соблюдением этих требований.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

Минтранс и Росавтодор определят планы по разделению транспортных потоков и созданию дополнительных полос движения до 2036 года. Параллельно будет разработана новая методика установления скоростных режимов, исключающая их необоснованное снижение. Важным нововведением станет усовершенствованная система учета аварийности. Минтранс, Росстат, Росавтодор совместно с Высшей школой экономики займутся разработкой методики, учитывающей пробег транспортных средств при оценке аварийности на региональном уровне и конкретных участках дорог.

Ранее Путин утвердил стратегию по снижению смертности на дорогах до 2036 года.

Наталья Жирнова